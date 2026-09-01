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最萌「平安符」開賣 龍山寺跨界攜「快樂襪」推娃包祈福禮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
艋舺龍山寺攜手瑪利亞快樂襪推出「平安隨行快樂袋著走」聯名商品。圖／瑪利亞基金會提供
艋舺龍山寺攜手瑪利亞快樂襪推出「平安隨行快樂袋著走」聯名商品。圖／瑪利亞基金會提供

傳統平安符不再只能放錢包艋舺龍山寺與瑪利亞基金會「Merry Young 快樂襪」跨界合作，將心智障礙青年的純真畫作轉化為時尚配件，創新推出「艋舺龍山寺×快樂襪」平安娃包祈福禮，即日起限量發售。

這款祈福禮盒主打「包包配件、穿的平安襪、祈福卡」三合一功能。其中兩款原創平安襪各具巧思，一款是33歲唐氏症青年芳芳創作的「龍保安康」，以繽紛金紅飛龍踩著祥雲飛向夜空；另一款由立筠創作的「飛龍在天」則是神氣飛龍穿梭雲間，即日起在艋舺龍山寺祈福品販售部及官方網站限量開賣。

瑪利亞成立「Merry Young 快樂襪」，協助心智障礙青年發揮藝術天分，綻放自我價值。瑪利亞青年為了創作，在快樂襪顧問、格林文化創辦人郝廣才陪同下，到到艋舺龍山寺藝術走讀，受到艋舺龍山寺董事長黃書瑋與副主任黃威翔熱情接待。

黃書瑋說，看到青年的創作化為襪子，他以「千里之行，始於足下」形容快樂襪的意義。當畫作成為真正被人們穿著、使用的作品，也能讓創作者感受到喜悅與自我價值。

芳芳走讀時得知可以祈福，特別為阿嬤祈求健康。芳芳很貼心，常充當外籍看護與阿嬤的溝通橋樑，並溫柔叮嚀阿嬤按時吃飯、吃藥。她將這份孝心化作「龍保安康襪」，希望可以送給阿嬤保平安，就像她日夜守護在阿嬤身旁。

芳芳在瑪利亞基金會食品加工場學習12年，從秤香草到果醋裝瓶，如今已是會協助夥伴的「大學姐」。

艋舺龍山寺長期致力於社會公益，與瑪利亞基金會結下深厚善緣。2020年起，持續捐助交通車、輔具、復健器材及商用廚務設備，也多次採購快樂襪，去年更協助擴建、修繕中高齡心智障礙者使用的樂齡生活室。

瑪利亞青年芳芳（左）與立筠（右）在艋舺龍山寺展示原創畫作「龍保安康」、與「飛龍在天」。圖／瑪利亞基金會提供
瑪利亞青年芳芳（左）與立筠（右）在艋舺龍山寺展示原創畫作「龍保安康」、與「飛龍在天」。圖／瑪利亞基金會提供

快樂襪顧問郝廣才（右一）陪同瑪利亞青年藝術走讀艋舺龍山寺。圖／瑪利亞基金會提供
快樂襪顧問郝廣才（右一）陪同瑪利亞青年藝術走讀艋舺龍山寺。圖／瑪利亞基金會提供

艋舺龍山寺董事長黃書瑋（左三）題寫「平安」墨寶贈瑪利亞青年，題字也融入祈福卡設計中。圖／瑪利亞基金會提供
艋舺龍山寺董事長黃書瑋（左三）題寫「平安」墨寶贈瑪利亞青年，題字也融入祈福卡設計中。圖／瑪利亞基金會提供

龍山寺 艋舺 錢包

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