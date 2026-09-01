小熊維尼百年來嘉光織影舞療癒光影森林 秋節北香湖公園登場

全台秋季指標性城市光影盛典「光織影舞」邁入第7年，嘉市府提前曝光2026年主視覺，今年適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，活動以「小熊維尼」為主題，結合光影藝術、戶外地景與經典角色，將北香湖公園化身充滿童趣與想像力的「光影森林」，秋節25日至10月11日每晚點燈，邀請大小朋友一起走進百年經典溫暖世界。

今年「2026嘉義市光織影舞－光影藝術展」展期橫跨中秋節及雙十連假，每晚6時至10時點亮北香湖公園，規模再升級，規畫10大光影藝術裝置展區，透過繽紛燈光、森林意象及角色造型，打造一座夜間夢幻光藝空間。

市長黃敏惠表示，今年適逢「小熊維尼」原作出版百周年，全球各地陸續推出慶祝活動，嘉市很榮幸參與這場跨世紀的經典盛會，透過光影藝術重新詮釋熟悉的故事，讓小熊維尼與森林夥伴在夜色中展現不同魅力。

觀光新聞處長鄭雅文表示，選擇「小熊維尼」作策展主題，希望將活動焦點從過往奇幻冒險，轉向「溫暖陪伴」。小熊維尼與夥伴間真摯的友誼，以及作品傳達的知足、簡單生活等價值，呼應現代城市生活人們對慢下來、享受小幸福渴望，希望讓「光織影舞」成為跨世代共享的中秋記憶。

活動策展人、國際華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）表示，今年主視覺以小熊維尼、小豬、跳跳虎、屹耳等經典角色為主角，角色手持象徵希望與夢想的紅色氣球，搭配繽紛彩帶與森林光影交織，營造歡樂、溫暖的視覺氛圍，同時融入嘉義「木都」意象，呈現人、

城市與自然地景共生的特色。

除10大光影裝置，活動期間每逢周末及假日，還將推出視覺與聽覺兼具的藝術表演，讓光影展不只有「看」，還能「聽」。假日下午1時起則有「Sweet Market 微笑市集」，集結特色美食、文創品牌及生活選物，打造結合光影、音樂、美食與市集的秋日休閒場域。

市府表示，今年活動無論親子同遊、朋友相約或獨自漫步，都能在北香湖公園找到適合自己賞燈方式。白天可享受湖畔景致，夜晚則走進「光影森林」，在小熊維尼與森林夥伴陪伴下，感受百年經典作品帶來的溫暖與療癒。2026嘉義市光織影舞－光影藝術展25日至10月11日登場，每晚6時至10時點燈，活動橫跨中秋、雙十連假。市府邀請民眾來嘉走進光影森林，在燈光與城市景致交織下，留下屬於自己的秋夜記憶。

全台秋季指標性城市光影盛典「光織影舞」邁入第7年，嘉市府提前曝光2026年主視覺，今年適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，活動以「小熊維尼」為主題，結合光影藝術、戶外地景與經典角色，將北香湖公園化身充滿童趣與想像力的「光影森林」，圖為去年活動盛況。圖／嘉市府提供

全台秋季指標性城市光影盛典「光織影舞」邁入第7年，嘉市府提前曝光2026年主視覺，今年適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，活動以「小熊維尼」為主題，結合光影藝術、戶外地景與經典角色，將北香湖公園化身充滿童趣與想像力的「光影森林」，圖為去年活動盛況。圖／嘉市府提供

全台秋季指標性城市光影盛典「光織影舞」邁入第7年，嘉市府提前曝光2026年主視覺，今年適逢迪士尼經典角色「小熊維尼」原作出版百周年，活動以「小熊維尼」為主題，結合光影藝術、戶外地景與經典角色，將北香湖公園化身充滿童趣與想像力的「光影森林」，圖為去年活動盛況。圖／嘉市府提供