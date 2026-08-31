免費升級飲料喝到飽、在地居民5折！「北村豆腐家」進駐台中Jmall

豆府餐飲旗下韓式料理品牌「北村豆腐家」，即將於9月2日正式進駐台中Jmall，成為在台的第27間、台中第5間門市。為慶祝新店開幕，限時推出「飲料無限暢飲」、「在地里民專屬半價」、「滿500送500料理券」等一系列優惠方案。

北村豆腐家主打多樣化的韓式豆腐煲與韓式料理，並提供韓式小菜吃到飽、送餐送霜淇淋等服務。目前在台中包括有中友百貨、台中干城秀泰、台中文心萬家福，以及豐原太平洋等4間門市，隨著Jmall分店加入，也為台中民眾帶來更便利的用餐選擇。

慶祝新店開幕，9月2日至9月4日，2人同行至門市用餐，就能直接享受原價158元的「飲料無限暢飲」，每日限量200組；9月5日至9月9日期間，出示個人居住地為西屯區「福林里」的有效身分證明文件，點購任一口味嫩豆腐煲，即可以享「北村炸物拼盤5折」加購優惠，每日限量100份。9月底前，店內消費滿500元再贈送「500元料理券」1張，可享草堂酥炸豆腐、新堂洞炒年糕、濟州傳統炸魷魚，以及醬燒豬梅花等招牌菜色。