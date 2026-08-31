法布甜推無油高纖鳳梨酥及多款中秋新品 打造安心送禮新選擇

中秋佳節將至，送禮需求逐漸升溫。知名法式甜點品牌「法布甜」今年以「健康、安心」為核心，推出多款中秋限定禮盒，從無油高纖鳳梨酥、蛋黃酥，到近期話題十足的杜拜奶皇月餅及流心冰皮月餅，搶食中秋送禮市場商機的同時，也希望讓消費者在享受節慶美食與團圓氛圍時，擁有較少負擔的送禮選擇。

其中，法布甜主打「無油高纖鳳梨酥」，堅持製作過程不添加油，每顆熱量僅84大卡，希望透過產品研發，重新詮釋傳統節慶伴手禮，在保留經典風味的同時，也降低消費者的飲食負擔，迎合現代人對健康飲食的需求。

近年來，消費者對食品安全與品質的重視持續提升。法布甜執行長張淑卿表示，品牌除了持續投入產品研發，也重視食品的製程與品質管理。

目前已通過HACCP及ISO 22000食品安全管理系統認證，從原料選擇、生產製程到品質管理進行把關，希望讓消費者在選購節慶禮盒時，除了品嚐美味，也能多一份安心。

今年中秋，法布甜同步推出多款應景新品與經典人氣商品，其中，經典法式鳳梨酥更是高鐵商務艙指定點心；此外，還推出中秋限定蛋黃酥，以及近期市場話題度頗高的「杜拜奶皇月餅」，搭配草莓、芒果流心冰皮月餅，提供消費者更多元的節慶送禮選擇。

看準企業大宗送禮需求，法布甜今年也推出企業送禮優惠方案，官方網站並提供全館免運、滿額贈等活動，針對大宗訂單還提供客製化小卡服務，從產品、優惠到送禮細節一次到位，搶攻企業與個人中秋送禮商機。

張淑卿表示，中秋不只是節慶送禮，更是一個分享與團圓的時刻，今年禮盒不僅適合親友團聚分享，也希望滿足企業送禮需求，「希望每一盒法布甜，都能讓送禮的人送得有心意，收到的人吃得安心」。

她強調，從產品研發到食品安全管理，法布甜持續以「健康、安心」的品牌理念切入中秋市場，讓傳統節慶伴手禮不只追求口味與包裝，也進一步融入現代消費者對健康、品質與食品安全的期待，讓中秋送出去的不只是一盒禮，更是一份對家人、親友與客戶的關心。