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披薩、義大利麵、冰淇淋 義大利百年「Cova」全台首間餐廳開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自義大利的Cova正式於台北SOGO復興館開設台灣首間餐廳。圖／Cova提供
來自義大利的Cova正式於台北SOGO復興館開設台灣首間餐廳。圖／Cova提供

繼於台北101打造旗艦咖啡館後，擁有超過200年歷史的義大利品牌Cova，正式於台北SOGO復興館開設台灣首間餐廳。店內除延續米蘭美學之外，也提供有沙拉、披薩、冷盤，還有番紅花燉飯、米蘭茄子千層派等特色餐點，呈現優雅的義式生活體驗。

創立於1817年的Cova，長久以來被視為米蘭精緻咖啡文化與待客藝術的代表品牌之一，展現出義大利特有的優雅精神與生活哲學。作為全台首間Cova餐廳，店內的空間氛圍、服務皆傳達出義式餐飲文化的特色，料理也訴求「以簡馭繁、於純粹之中追求優雅」的哲學。

店內提供有米蘭茄子千層派、香蒜干貝義大利麵、肉醬千層麵、紅醬帕馬火腿莫扎瑞拉羅勒披薩、Cova經典總匯三明治等多樣化的餐點，同時也首度於台灣推出自家烘焙系列，為台灣民眾帶來每日新鮮製作的義式烘焙品。除此之外，也同步供應有精緻的甜點、巧克力、咖啡、茶品、義式冰淇淋。隨著Cova餐廳登台，勢必將為台灣民眾帶來全新的用餐選擇。

紅醬帕馬火腿莫扎瑞拉羅勒披薩，560元。記者陳睿中／攝影
紅醬帕馬火腿莫扎瑞拉羅勒披薩，560元。記者陳睿中／攝影

香蒜干貝義大利麵，560元。記者陳睿中／攝影
香蒜干貝義大利麵，560元。記者陳睿中／攝影

鮭魚排佐開心果碎 & 時令沙拉，590元。記者陳睿中／攝影
鮭魚排佐開心果碎 & 時令沙拉，590元。記者陳睿中／攝影

鮭魚蝦仁沙拉佐雞尾酒醬，580元。圖／Cova提供
鮭魚蝦仁沙拉佐雞尾酒醬，580元。圖／Cova提供

Cova經典總匯三明治，480元。記者陳睿中／攝影
Cova經典總匯三明治，480元。記者陳睿中／攝影

米蘭茄子千層派，560元。記者陳睿中／攝影
米蘭茄子千層派，560元。記者陳睿中／攝影

肉醬千層麵，560元。圖／Cova提供
肉醬千層麵，560元。圖／Cova提供

Cova餐廳內同樣提供有多款甜點供消費者享用。記者陳睿中／攝影
Cova餐廳內同樣提供有多款甜點供消費者享用。記者陳睿中／攝影

披薩 義大利 冰淇淋

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