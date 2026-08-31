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金高銀的自然率真魅力出任Snow Peak代言人 穿出隨意有型的山系風格
韓國實力派演員金高銀以自然率真的性格、簡約自在的穿搭，以及不刻意追逐潮流的個人品味，成為女性欣賞與嚮往的風格代表。日本高端戶外品牌Snow Peak旗下韓系服飾因金高銀自然流露的獨特魅力與品牌提倡的生活態度契合，宣布金高銀出任品牌代言人，並釋出2026秋季系列首波形象照。
Snow Peak看中金高銀兼具大眾好感度與時尚影響力，也欣賞她不過度修飾、忠於自我的生活態度，與品牌長期倡議的「自然與日常和諧共生」理念高度結合，透過此次合作，進一步詮釋將戶外機能融入城市日常的Urban Outdoor風格。
Snow Peak韓系服飾2026秋冬系列以機能性與舒適穿著體驗為核心，融入細膩的設計與俐落輪廓，打造能自在穿梭戶外場景與城市日常的多元風格，讓機能與風格不再侷限於單一場景，延伸出更多元的秋冬穿搭可能。
最新系列以沉穩的大地色調與簡潔設計呼應季節景緻，透過流暢垂墜的外套輪廓與層次內搭，搭配俐落線條、舒適穿著感與實用機能，打造看似毫不費力、實則講究細節的秋日造型。
代言人金高銀推薦全新2026秋冬新品將於九月份陸續在台上市，品牌也將於九月中旬推出周年慶活動，Snow Peak韓系服飾專門市與品牌官網推出消費滿額4,000元即贈送Snow Peak環保購物袋；消費滿額8,000元即贈送Snow Peak三折傘。
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