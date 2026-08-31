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YOASOBI亞洲巡演登台北大巨蛋 國泰世華CUBE信用卡卡友享優先購票禮遇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國泰世華銀行支持國際級音樂盛事，冠名贊助YOASOBI亞洲巡演台北場，CUBE信用卡卡友尊享優先購票禮遇。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行支持國際級音樂盛事，冠名贊助YOASOBI亞洲巡演台北場，CUBE信用卡卡友尊享優先購票禮遇。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行持續深耕藝文活動，繼贊助多場國際級音樂盛事後，再宣布冠名贊助日本現象級雙人音樂組合YOASOBI亞洲巡演《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027超惑星“SUPER PLANET”IN TAIPEI》。台北場將於2027年1月9日、10日於台北大巨蛋登場，為YOASOBI出道以來規模最大的巡演之一。

為回饋卡友，國泰世華推出CUBE信用卡卡友專屬優先購票，將提前1天於9月16日中午12時開放搶先購票，限量售完為止；一般購票則於9月17日中午12時至9月20日晚上7時開放第一階段實名登記抽選，預期再掀起歌迷搶票熱潮。

YOASOBI去年於沖繩演唱會宣布展開出道以來最大規模亞洲巡演，巡演將橫跨大阪、名古屋、札幌、福岡、東京等日本主要城市，並延伸至台北、首爾、新加坡等地。以「將小說音樂化」為創作特色的YOASOBI，憑藉多首熱門作品在日本及海外累積高人氣，成為近年具代表性的日本流行音樂組合之一。

國泰世華表示，YOASOBI展現當代流行音樂的創新精神與跨文化影響力，與國泰世華關注年輕世代生活型態及文化參與的方向相契合。國泰世華始終以客戶體驗為核心，透過卡友優先購票、專屬禮遇及限定體驗，提供「優先一步」的差異化服務。未來國泰世華將持續拓展音樂、展演及藝文等娛樂場景，結合信用卡、點數、支付及合作夥伴資源，打造更完整的娛樂體驗。

國泰世華銀行支持國際級音樂盛事，冠名贊助YOASOBI亞洲巡演台北場，CUBE信用卡卡友尊享優先購票禮遇。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行支持國際級音樂盛事，冠名贊助YOASOBI亞洲巡演台北場，CUBE信用卡卡友尊享優先購票禮遇。圖／國泰世華銀行提供

國泰 信用卡 國泰世華

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