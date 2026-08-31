快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

完美腿長比例神器！FENDI Very Colibrì經典露跟鞋大進化

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI《平衡的藝術》的主角為最新Very Colibrì高跟鞋。圖／FENDI提供
FENDI《平衡的藝術》的主角為最新Very Colibrì高跟鞋。圖／FENDI提供

FENDI經典Colibrì露跟鞋迎來全新進化！自2018春夏系列登場後，Colibrì便憑藉俐落鞋型與辨識度十足的彈性織帶，成為品牌代表性鞋款之一。2026-27秋冬系列是Maria Grazia Chiuri接任FENDI創意總監後首度推出的系列，她將這款經典鞋履重新解構，推出全新Very Colibrì，在保留原有輕盈特色之餘，進一步放大女性柔美與力量感之間的平衡。

Very Colibrì最大亮點，在於更深的V型鞋面設計，從視覺上拉長腿部線條，搭配重新定義比例的纖細鞋跟，讓整體輪廓更顯修長。Very Colibrì線條流暢、俐落且富有女性氣質，窄版彈性織帶與皮革搭帶環繞足部，並加入取材自登山鞋的填充軟墊與迷你橫向鞋標籤，為優雅高跟鞋添上一抹運動感。

材質與造型也提供多樣變化的選擇，包括亮面漆皮、薄紗、皮革以及帶有手工刺繡裝飾的歐根紗等版本。其中黑色漆皮高跟露跟鞋以亮面小牛皮打造，搭配同色系纖細鞋跟；部分款式更以高達95毫米的高跟呈現更鮮明的修長效果，也有55毫米中跟選擇，兼顧不同穿搭需求。

歡慶系列上市，FENDI發表以「The Art of Balance」為主題的全新Very Colibrì形象，由攝影師Michal Pudelka操刀，於羅馬卡拉卡拉大浴場體育場取景，透過超現實影像捕捉女性步伐的自由、流動與自信，呼應鞋款在感性魅力與靈動姿態之間取得的平衡。

FENDI Very Colibrì漆亮皮革款。圖／FENDI提供
FENDI Very Colibrì漆亮皮革款。圖／FENDI提供

FENDI Very Colibrì鰻魚皮革款。圖／FENDI提供
FENDI Very Colibrì鰻魚皮革款。圖／FENDI提供

FENDI《平衡的藝術》宣傳廣告。圖／FENDI提供
FENDI《平衡的藝術》宣傳廣告。圖／FENDI提供

FENDI《平衡的藝術》的主角為最新Very Colibrì高跟鞋。圖／FENDI提供
FENDI《平衡的藝術》的主角為最新Very Colibrì高跟鞋。圖／FENDI提供

FENDI《平衡的藝術》宣傳廣告捕捉動態力量與女性優雅之間的對話。圖／FENDI提供
FENDI《平衡的藝術》宣傳廣告捕捉動態力量與女性優雅之間的對話。圖／FENDI提供

FENDI《平衡的藝術》宣傳廣告於羅馬卡拉卡拉大浴場體育場拍攝。圖／FENDI提供
FENDI《平衡的藝術》宣傳廣告於羅馬卡拉卡拉大浴場體育場拍攝。圖／FENDI提供

FENDI 品牌

延伸閱讀

隱形增高、雲朵鞋成亮點！檀健次入鏡HOGAN 2026秋冬形象 實穿也機能

何曼希化身Pandora繆思女神 星座珠寶不只幸運符 更是貼身個性印記

New Balance鞋面數字非亂碼 內行揭「3、5、7、9」挑鞋撇步

娃娃鞋控秋季必買推薦！PUMA、FitFlop、CHARLES & KEITH新品太可愛，芭蕾鞋、瑪莉珍鞋甜酷都能搭

相關新聞

YOASOBI亞洲巡演登台北大巨蛋 國泰世華CUBE信用卡卡友享優先購票禮遇

國泰世華銀行持續深耕藝文活動，繼贊助多場國際級音樂盛事後，再宣布冠名贊助日本現象級雙人音樂組合YOASOBI亞洲巡演《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027超惑星“SUPER PLANET”IN TAIPEI》。台北場將於2027年1月9日、10日於台北大巨蛋登場，為YOASOBI出道以來規模最大的巡演之一。

完美腿長比例神器！FENDI Very Colibrì經典露跟鞋大進化

FENDI經典Colibrì露跟鞋迎來全新進化！自2018春夏系列登場後，Colibrì便憑藉俐落鞋型與辨識度十足的彈性織帶，成為品牌代表性鞋款之一。2026-27秋冬系列是Maria Grazia Chiuri接任FENDI創意總監後首度推出的系列，她將這款經典鞋履重新解構，推出全新Very Colibrì，在保留原有輕盈特色之餘，進一步放大女性柔美與力量感之間的平衡。

何曼希化身Pandora繆思女神 星座珠寶不只幸運符 更是貼身個性印記

近期因電影《陽光女子合唱團》受到關注的新生代女演員何曼希攜手丹麥珠寶品牌Pandora，演繹Talisman系列，以「Say it Bold. Wear it Loud.」為主題，將象徵力量、命運與自我認同的圖騰化為珠寶語言，透過復古雕紋、混合金屬與層次造型，呈現不被單一面貌定義的女性魅力。

黃金不再傳統！點睛品聯名哈利波特 周大福攜手楊謹華變好時髦

金飾擺脫傳統！點睛品今年再度攜手華納兄弟，將霍格華茲魔法世界經典元素化為黃金珠寶，推出全新哈利波特×點睛品金飾系列，從四大學院、死神的聖物到妙麗的時光器，甚至連鄧不利多、海格、露娜等人氣角色都化身黃金串珠，讓魔法迷能把電影中的經典回憶戴在身上。周大福（Chow Tai Fook）則持續往高級珠寶領域發展，在台北101購物中心開設限時精品店，並邀來金鐘影后楊謹華演繹萬相系列（DAWN Collection）黃金珠寶作品。

全家搶開學早餐商機！聯名東京名店 BONGO 750店再賣「蒸煮蛋」

迎接9月開學季，全家（5903）擴大早餐與即食鮮食布局，除首度攜手日本東京人氣飯糰名店「ぼんご（BONGO）」推出兩款聯名飯糰，也看好蛋白質補充需求，自9月2日起在全台750間指定店舖熟食區新增「蒸煮蛋」，與既有茶葉蛋、日式溏心蛋形成三款蛋品陣容，進一步搶攻早餐、餐間加菜及健身族群商機。

破5萬名訓練家朝聖！PokémonXP與2026寶可夢世界錦標賽8大亮點一次看

全球訓練家矚目的年度最高榮譽殿堂—2026年「寶可夢世界錦標賽（2026 Pokémon World Championships）」與首度登場的「PokémonXP」大型體驗展，本週末在美國加州舊金山熱鬧登場。今年適逢寶可夢誕生30周年，官方不僅全面擴大活動規模，更將傳統電競對決與沉浸式粉絲嘉年華深度融合。現場除了聚集來自世界各地的頂尖選手，更湧入數萬名熱情玩家與親子家庭，以下8大活動亮點一次看！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。