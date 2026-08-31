完美腿長比例神器！FENDI Very Colibrì經典露跟鞋大進化

FENDI經典Colibrì露跟鞋迎來全新進化！自2018春夏系列登場後，Colibrì便憑藉俐落鞋型與辨識度十足的彈性織帶，成為品牌代表性鞋款之一。2026-27秋冬系列是Maria Grazia Chiuri接任FENDI創意總監後首度推出的系列，她將這款經典鞋履重新解構，推出全新Very Colibrì，在保留原有輕盈特色之餘，進一步放大女性柔美與力量感之間的平衡。

Very Colibrì最大亮點，在於更深的V型鞋面設計，從視覺上拉長腿部線條，搭配重新定義比例的纖細鞋跟，讓整體輪廓更顯修長。Very Colibrì線條流暢、俐落且富有女性氣質，窄版彈性織帶與皮革搭帶環繞足部，並加入取材自登山鞋的填充軟墊與迷你橫向鞋標籤，為優雅高跟鞋添上一抹運動感。

材質與造型也提供多樣變化的選擇，包括亮面漆皮、薄紗、皮革以及帶有手工刺繡裝飾的歐根紗等版本。其中黑色漆皮高跟露跟鞋以亮面小牛皮打造，搭配同色系纖細鞋跟；部分款式更以高達95毫米的高跟呈現更鮮明的修長效果，也有55毫米中跟選擇，兼顧不同穿搭需求。

歡慶系列上市，FENDI發表以「The Art of Balance」為主題的全新Very Colibrì形象，由攝影師Michal Pudelka操刀，於羅馬卡拉卡拉大浴場體育場取景，透過超現實影像捕捉女性步伐的自由、流動與自信，呼應鞋款在感性魅力與靈動姿態之間取得的平衡。

FENDI Very Colibrì漆亮皮革款。圖／FENDI提供

FENDI Very Colibrì鰻魚皮革款。圖／FENDI提供

FENDI《平衡的藝術》宣傳廣告。圖／FENDI提供

FENDI《平衡的藝術》的主角為最新Very Colibrì高跟鞋。圖／FENDI提供

FENDI《平衡的藝術》宣傳廣告捕捉動態力量與女性優雅之間的對話。圖／FENDI提供