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何曼希化身Pandora繆思女神 星座珠寶不只幸運符 更是貼身個性印記

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供
何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供

近期因電影《陽光女子合唱團》受到關注的新生代女演員何曼希攜手丹麥珠寶品牌Pandora，演繹Talisman系列，以「Say it Bold. Wear it Loud.」為主題，將象徵力量、命運與自我認同的圖騰化為珠寶語言，透過復古雕紋、混合金屬與層次造型，呈現不被單一面貌定義的女性魅力。

何曼希從3歲開始習舞，16歲赴韓成為練習生，之後投入國標舞，並遠赴英國黑池舞蹈節，最終走進電影表演。一路上的轉身與等待，也讓她與Talisman所傳遞的「循心前行」產生呼應；珠寶不只是裝飾，更像是記錄成長、提醒自己勇敢前進的個人符號。

Talisman星座系列將12星座化為具有歲月感的勳章吊飾，以細膩雕紋勾勒各星座獨特符號，讓原本抽象的性格特質成為可以貼身配戴的個人印記。系列除了基本尺寸，也推出特大勳章款式，從星座本身延伸至自我認同，既能代表自己的生日星座，也能作為送給重要之人的專屬祝福。

她所演繹的Talisman圖騰珠寶，則進一步將不同象徵融入戒指、項鍊與手環設計。雙面圖章戒指以日月、玫瑰、飛馬等意象呈現不同情感寓意，搭配密鑲寶石與流線金屬細節，讓珠寶在視覺上更具層次；項鍊與開圈手環則運用鍊圈、交織線條及雙色金屬，展現率性而俐落的風格，適合融入日常造型。

延伸的Be Love系列則以「蛻變」為核心，透過日月、麥穗、覺知之眼、飛馬與珍珠等元素，象徵經歷等待與轉折後，仍選擇忠於內心的力量。其中不規則巴洛克淡水珍珠尤其呼應「獨一無二」的概念，不刻意追求完美對稱，而是保留天然形態，搭配鑲石項鍊、手環與疊戴戒指，呈現溫柔與個性兼具的珠寶風格。

何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供
何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供

自然流線鑲石手環，7,080元。圖／Pandora提供
自然流線鑲石手環，7,080元。圖／Pandora提供

處女座特大勳章吊飾，3,680元。圖／Pandora提供
處女座特大勳章吊飾，3,680元。圖／Pandora提供

何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供
何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供

密鑲寶石綴圓珠戒指，3,280元。圖／Pandora提供
密鑲寶石綴圓珠戒指，3,280元。圖／Pandora提供

自然流線疊戴戒指，5,280元。圖／Pandora提供
自然流線疊戴戒指，5,280元。圖／Pandora提供

日月交輝雙面圖章戒指，3,280元。圖／Pandora提供
日月交輝雙面圖章戒指，3,280元。圖／Pandora提供

Y字鍊圈項鍊，8,280元。圖／Pandora提供
Y字鍊圈項鍊，8,280元。圖／Pandora提供

自然交織流線開圈手環，13,480元。圖／Pandora提供
自然交織流線開圈手環，13,480元。圖／Pandora提供

何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供
何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供

何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供
何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供

珠寶 星座 陽光女子合唱團 品牌

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