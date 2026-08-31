何曼希化身Pandora繆思女神 星座珠寶不只幸運符 更是貼身個性印記

近期因電影《陽光女子合唱團》受到關注的新生代女演員何曼希攜手丹麥珠寶品牌Pandora，演繹Talisman系列，以「Say it Bold. Wear it Loud.」為主題，將象徵力量、命運與自我認同的圖騰化為珠寶語言，透過復古雕紋、混合金屬與層次造型，呈現不被單一面貌定義的女性魅力。

何曼希從3歲開始習舞，16歲赴韓成為練習生，之後投入國標舞，並遠赴英國黑池舞蹈節，最終走進電影表演。一路上的轉身與等待，也讓她與Talisman所傳遞的「循心前行」產生呼應；珠寶不只是裝飾，更像是記錄成長、提醒自己勇敢前進的個人符號。

Talisman星座系列將12星座化為具有歲月感的勳章吊飾，以細膩雕紋勾勒各星座獨特符號，讓原本抽象的性格特質成為可以貼身配戴的個人印記。系列除了基本尺寸，也推出特大勳章款式，從星座本身延伸至自我認同，既能代表自己的生日星座，也能作為送給重要之人的專屬祝福。

她所演繹的Talisman圖騰珠寶，則進一步將不同象徵融入戒指、項鍊與手環設計。雙面圖章戒指以日月、玫瑰、飛馬等意象呈現不同情感寓意，搭配密鑲寶石與流線金屬細節，讓珠寶在視覺上更具層次；項鍊與開圈手環則運用鍊圈、交織線條及雙色金屬，展現率性而俐落的風格，適合融入日常造型。

延伸的Be Love系列則以「蛻變」為核心，透過日月、麥穗、覺知之眼、飛馬與珍珠等元素，象徵經歷等待與轉折後，仍選擇忠於內心的力量。其中不規則巴洛克淡水珍珠尤其呼應「獨一無二」的概念，不刻意追求完美對稱，而是保留天然形態，搭配鑲石項鍊、手環與疊戴戒指，呈現溫柔與個性兼具的珠寶風格。

何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供

自然流線鑲石手環，7,080元。圖／Pandora提供

處女座特大勳章吊飾，3,680元。圖／Pandora提供

何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供

密鑲寶石綴圓珠戒指，3,280元。圖／Pandora提供

自然流線疊戴戒指，5,280元。圖／Pandora提供

日月交輝雙面圖章戒指，3,280元。圖／Pandora提供

Y字鍊圈項鍊，8,280元。圖／Pandora提供

自然交織流線開圈手環，13,480元。圖／Pandora提供

何曼希演繹Pandora Talisman系列新品。圖／Pandora提供