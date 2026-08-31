黃金不再傳統！點睛品聯名哈利波特 周大福攜手楊謹華變好時髦

金飾擺脫傳統！點睛品今年再度攜手華納兄弟，將霍格華茲魔法世界經典元素化為黃金珠寶，推出全新哈利波特×點睛品金飾系列，從四大學院、死神的聖物到妙麗的時光器，甚至連鄧不利多、海格、露娜等人氣角色都化身黃金串珠，讓魔法迷能把電影中的經典回憶戴在身上。周大福（Chow Tai Fook）則持續往高級珠寶領域發展，在台北101購物中心開設限時精品店，並邀來金鐘影后楊謹華演繹萬相系列（DAWN Collection）黃金珠寶作品。

哈利波特×點睛品金飾系列中，以霍格華茲四大學院為靈感的「四大學院黃金手繩」無疑是最受矚目的新作。葛萊分多、赫夫帕夫、雷文克勞及史萊哲林，分別以獅子、獾、老鷹與蛇作為代表象徵，透過彩繪圖層工藝呈現於黃金之上，再搭配各學院代表色雙色編織配繩，於網路獨家販售。

除此之外，死神的聖物黃金項鍊以老魔杖、復活石及隱形衣組成的經典符號為靈感，霍格華茲校徽黃金戒指將四大學院代表動物融入盾牌紋章，還有以妙麗法寶為靈感的時光器黃金項鍊，並推出鄧不利多、海格與露娜三位角色Q版黃金串珠，滿足粉絲不同的收藏需求，全系列已於網路上店搶先上市，並將於10月起則陸續於全台點睛品門市專櫃亮相。

楊謹華所配戴的周大福萬相系列黃金珠寶，以中國傳統四瓣花與寶相花圖騰為靈感，四瓣花象徵圓滿，寶相花則有聖潔富貴寓意，搭配玄黑色的力量與絳紅色的生命力，萬相系列饒富無限可能，在楊謹華的演繹下，再新獲時尚優雅氣場，完美呈現黃金的貴氣奢華。

哈利波特×點睛品金飾系列金探子黃金耳環。圖／點睛品提供

哈利波特×點睛品金飾系列雷文克勞學院XL黃金串珠。圖／點睛品提供

周大福萬相系列玄黑鎏彩黃金鑽石戒指，10萬3,000元。圖／周大福提供

哈利波特×點睛品金飾系列嘿美XL黃金串珠。圖／點睛品提供

周大福萬相系列鎏彩黃金鑽石項鍊，59萬6,000元。圖／周大福提供

哈利波特×點睛品金飾系列學院黃金手繩

哈利波特×點睛品金飾系列人物造型Charme黃金串珠。圖／點睛品提供

哈利波特×點睛品金飾系列學院黃金金片與金章掛飾。圖／點睛品提供

哈利波特×點睛品金飾系列史萊哲林學院黃金手繩。圖／點睛品提供

楊謹華演繹周大福萬相系列珠寶作品。圖／周大福提供