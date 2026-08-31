黑松把童年縮小了！柑仔店四款微場景盲盒9月登場

國民飲料品牌黑松（1234）將全台民眾熟悉的柑仔店縮小重現，推出全套共四款「黑松柑仔店微場景盲盒」，把60年代復古小冰箱、箱型電視機、剉冰機、彈珠台到黑松汽水玻璃瓶等復古元素完整收進其中，9月2日起於7-ELEVEN購買黑松指定品項任兩件，即可加價299元獲得一款盲盒。

黑松把記憶中的柑仔店縮小了！「黑松柑仔店微場景盲盒」細緻還原兒時記憶中的柑仔店日常，將復古小冰箱、電視機、剉冰機、彈珠台、汽水玻璃瓶等復古元素融入迷你場景中，並加入FIN水寶及茶花水豚兩隻超可愛吉祥物，打造四款場景盲盒。每盒皆附有專屬的精緻微縮零件，可親手拚出不同的特色場景，其中經典的「黑松瓶蓋招牌」更暗藏巧思，能單獨取出當作實用造型磁鐵把玩吸附；集滿四款便能組合成一間完整的「黑松柑仔店」，也能透過不同小零件與角色搭配，打造屬於自己的柑仔店風景，享受組裝及創作的樂趣。

「黑松柑仔店微場景盲盒」復刻四款經典場景，如FIN水寶顧攤的「童玩與糖果區」，集結復古小豬撲滿、糖果罐、抽抽樂等經典童玩，趣味十足；茶花水豚老闆的「經典雜貨櫃台」，擺放箱型電視機、黑松經典瓶蓋招牌，呈現悠閒的午後時光；「涼水補貨區」則以60年代的黑松小冰箱、黑松汽水玻璃瓶及復古電風扇，重現炎熱夏日在柑仔店買飲料的熟悉畫面；「懷舊剉冰機/彈珠台」則以可轉動的剉冰機及彈珠台，描繪放學後在店裡玩耍、吃冰的的幸福時光。凡於9月2日至9月29日間至7-ELEVEN購買任兩件黑松指定品項，加價299元即可獲得一款「黑松柑仔店微場景盲盒」，快來蒐集4款復古場景，重溫屬於台灣人的童年回憶