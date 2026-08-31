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全家搶開學早餐商機！聯名東京名店 BONGO 750店再賣「蒸煮蛋」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
開學吃好料，全家推出「奢華系」與「健康系」兩大早餐陣容，邀請消費者「早點來全家」。全家／提供
開學吃好料，全家推出「奢華系」與「健康系」兩大早餐陣容，邀請消費者「早點來全家」。全家／提供

迎接9月開學季，全家（5903）擴大早餐與即食鮮食布局，除首度攜手日本東京人氣飯糰名店「ぼんご（BONGO）」推出兩款聯名飯糰，也看好蛋白質補充需求，自9月2日起在全台750間指定店舖熟食區新增「蒸煮蛋」，與既有茶葉蛋、日式溏心蛋形成三款蛋品陣容，進一步搶攻早餐、餐間加菜及健身族群商機。

全家表示，延續8月台日全家攜手TOKYO BANANA的跨國合作，此次再推出海外聯名企劃第二彈，由旗下金飯糰首度跨海攜手東京飯糰名店BONGO。BONGO創立於1960年，曾創下單日銷售逾1,500顆飯糰紀錄，此次雙方合作推出「卵黃牛挽肉飯糰」及「生鱈魚子鮭魚飯糰」，均採雙餡設計，每款售價49元。

其中，「卵黃牛挽肉飯糰」以100%牛肉肉燥搭配蛋黃醬，重現BONGO店內人氣口味；「生鱈魚子鮭魚飯糰」則以生鱈魚子搭配柚子胡椒風味鮭魚美乃滋。兩款新品均採用日本特A級米種，鎖定願意為早餐品質升級的消費者。

除了飯糰，全家也擴充早餐烘焙品項，推出「可可奶霜」、「煉乳奶霜」兩款爆餡菠蘿，售價45元；並與洪瑞珍合作推出「巧克力肉鬆三明治」、「紅豆黑糖麻糬三明治」，售價42元，增加開學季早餐選擇。

另一方面，全家持續搶攻健康及蛋白質商機。繼茶葉蛋、日式溏心蛋後，9月2日起在全台750間指定店舖熟食區開賣原味「蒸煮蛋」，採無添加調味、蒸煮方式製作，每顆售價15元，鎖定鮮食加購、餐間補充以及運動後補充蛋白質等需求。

全家指出，先前推出免剝殼的日式溏心蛋後，銷售表現超乎預期，也觀察到消費者對便利、即食蛋白質商品的需求增加，因此進一步增加原型、無調味的蛋品選擇。

烘焙方面，全家與「超纖日記」聯名推出「多穀伯爵天使蛋糕」及「可可能量纖活餐包」，售價均為42元。其中，可可能量纖活餐包每份含12.9克蛋白質及7.2克膳食纖維；多穀伯爵天使蛋糕每份則含5.7克蛋白質及2.5克膳食纖維。

配合開學季，全家同步推出49元至79元早餐組合，涵蓋金飯糰、匠土司、漢堡、玉米等主食搭配茶飲或咖啡；另有超過60款鮮食搭配飲品的「全家超級配」，組合價89元、99元或109元。

除了鮮食，全家也把日本自有服飾品牌「Convenience Wear」新品引進台灣。9月4日起推出首款台灣獨家設計「中筒線襪－台北」，以台北市花杜鵑花為配色發想，售價149元；並同步引進與日本昭和時代橫綱「千代之富士」合作的襪款及手帕巾，將開學季商機從早餐、鮮食進一步延伸至日常生活用品。

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