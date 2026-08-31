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破5萬名訓練家朝聖！PokémonXP與2026寶可夢世界錦標賽8大亮點一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2027年即將上線的全新作品《寶可夢故事集：荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》。記者黃筱晴／攝影
2027年即將上線的全新作品《寶可夢故事集：荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》。記者黃筱晴／攝影

全球訓練家矚目的年度最高榮譽殿堂—2026年「寶可夢世界錦標賽（2026 Pokémon World Championships）」與首度登場的「PokémonXP」大型體驗展，本週末在美國加州舊金山熱鬧登場。今年適逢寶可夢誕生30周年，官方不僅全面擴大活動規模，更將傳統電競對決與沉浸式粉絲嘉年華深度融合。現場除了聚集來自世界各地的頂尖選手，更湧入數萬名熱情玩家與親子家庭，以下8大活動亮點一次看！

首度雙場館盛大舉辦創歷年最大規模

活動首度採取雙場館營運模式，活動期間主力賽事與沉浸式體驗展於舊金山市區Moscone Center同步展開；最受矚目的「決賽星期日」則於活動最後一天移師至NBA金州勇士隊主場Chase Center舉辦，在最高規格的舞台上誕生各組別世界冠軍。

舊金山全城嘉年華與甲骨文球場主題夜

歡慶氛圍更延伸至整座城市，整個星期的舊金山市區到處可見訓練家身影。不論是背著參賽者背包、打扮成喜愛的寶可夢造型，還是單純臉上帶著燦爛笑容，粉絲們都沉浸在這場年度盛會之中。官方也特別攜手舊金山巨人隊，在甲骨文球場舉辦「寶可夢世界錦標賽之夜」主題賽事，賽後更於球場夜空帶來專屬的寶可夢無人機燈光秀，各種經典角色圖樣點亮舊金山灣區。

全新大型體驗展PokémonXP首度登場

打破過往以電競賽事為主的活動模式，今年全新登場的PokémonXP規劃豐富的沉浸式體驗，除了展場各個角落都有滿滿的寶可夢讓玩家拍照打卡拍不完之外，還有新手友善的Play Lab、手作工作坊，以及特別嘉賓互動等多元內容。在主題手作工作坊中，玩家可以親手製作皮丘黏土雕塑、學習寶可夢鉤針編織等，帶回獨一無二的作品。現場還設有趣味的集徽章任務，玩家只要耐心探索各展區、完成指定關卡，就能帶回別具紀念意義的限定好禮。

重量級開發團隊座談分享幕後秘辛

活動期間舉辦多場重量級活動，包括邀請傳奇動畫團隊Aardman帶來全新作品《寶可夢故事集：荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》的幕後花絮分享、寶可夢集換式卡牌開發團隊解析全圖卡牌的插畫創作秘辛，以及《Pokémon GO》回顧10周年歷程並分享未來創新計畫。而才剛剛與Apple執行長同台現身的寶可夢社長石原恒和，也難得登台分享30年來製作寶可夢的點滴故事。

4大競賽項目世界級頂尖對決

本屆賽事匯聚全球各賽區菁英選手，同台角逐寶可夢電玩錦標賽（VGC）、寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）、《Pokémon GO》以及《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）4大項目的年度世界冠軍榮譽。近3,000名選手經過前兩日激烈廝殺後，冠亞軍決戰日轉戰Chase Center，華麗舞台、專業賽事轉播與評論，以及場上緊張刺激的戰術對決，讓現場熱血氣氛持續升溫。

跨界聯名搶先試玩體驗

另一個不能錯過的展區則是集結國際品牌跨界合作夥伴的體驗區，包括樂高最新聯名Smart Play系列現場試玩、Funko聯名公仔互動遊戲，更有分別與Toyota、Honda工程技術團隊合作打造、可實際騎乘移動的實體化寶可夢。休閒鞋品牌Crocs也設置體驗區，玩家完成指定任務即可獲得限定鞋扣等好禮。

戶外公園親子同樂寶可夢見面會

鄰近展館的芳草地花園（Yerba Buena）也規劃戶外同樂區，除了皮卡丘等高人氣角色的近距離見面會，以及戶外草地瑜伽等互動活動外，現場更貼心提供主題綁髮與造型化妝體驗，吸引許多家長帶著小朋友華麗變身為寶可夢訓練家。

寶可夢中心快閃店限定周邊

官方主快閃店最熱銷的商品，包括結合舊金山叮叮車與金門大橋元素的「城市限定系列」、以及身穿太空裝、頭戴冠軍王冠的2款皮卡丘、火箭背包噴火龍、巴大蝶與奇魯莉安等限定絨毛玩偶。即使設有限購規定，還是讓每個玩家進場都買爆。沒有預約到進場時段的訓練家，PokémonXP現場與烈空坐大道同樣設有小型快閃店與前哨站，販售徽章、磁鐵、包包等限定商品，滿足粉絲的收藏熱情。

從親子家庭首次踏入寶可夢世界、PokémonXP帶來的全新沉浸式體驗，到世界頂尖選手爭奪冠軍，今年的世錦賽不只是競技舞台，更成為全球訓練家共同慶祝寶可夢30周年的重要嘉年華。

主題手作工作坊讓訓練家們創作獨一無二的作品。記者黃筱晴／攝影
主題手作工作坊讓訓練家們創作獨一無二的作品。記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽冠亞軍決戰日轉戰Chase Center，華麗舞台、專業賽事轉播與評論，以及場上緊張刺激的戰術對決，讓現場氣氛超熱血。記者黃筱晴／攝影
2026寶可夢世界錦標賽冠亞軍決戰日轉戰Chase Center，華麗舞台、專業賽事轉播與評論，以及場上緊張刺激的戰術對決，讓現場氣氛超熱血。記者黃筱晴／攝影

樂高最新寶可夢聯名Smart Play系列現場舉辦試玩活動。記者黃筱晴／攝影
樂高最新寶可夢聯名Smart Play系列現場舉辦試玩活動。記者黃筱晴／攝影

全新大型體驗展PokémonXP首度登場。記者黃筱晴／攝影
全新大型體驗展PokémonXP首度登場。記者黃筱晴／攝影

PokémonXP打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影
PokémonXP打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽匯聚全球各賽區近3,000名選手菁英選手同場角逐年度世界冠軍榮譽。記者黃筱晴／攝影
2026寶可夢世界錦標賽匯聚全球各賽區近3,000名選手菁英選手同場角逐年度世界冠軍榮譽。記者黃筱晴／攝影

PokémonXP打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影
PokémonXP打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影

會場限定大受歡迎的徽章收集活動。記者黃筱晴／攝影
會場限定大受歡迎的徽章收集活動。記者黃筱晴／攝影

專為PokémonXP打造的巨型樂高寶可夢。記者黃筱晴／攝影
專為PokémonXP打造的巨型樂高寶可夢。記者黃筱晴／攝影

與Toyota工程技術團隊合作打造、可實際騎乘移動的實體化寶可夢。記者黃筱晴／攝影
與Toyota工程技術團隊合作打造、可實際騎乘移動的實體化寶可夢。記者黃筱晴／攝影

主題手作工作坊帶領玩家親手製作皮丘黏土雕塑。記者黃筱晴／攝影
主題手作工作坊帶領玩家親手製作皮丘黏土雕塑。記者黃筱晴／攝影

寶可夢世界錦標賽之夜於球場夜空帶來專屬的寶可夢無人機燈光秀。記者黃筱晴／攝影
寶可夢世界錦標賽之夜於球場夜空帶來專屬的寶可夢無人機燈光秀。記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽匯聚全球各賽區近3,000名選手菁英選手同場角逐年度世界冠軍榮譽。記者黃筱晴／攝影
2026寶可夢世界錦標賽匯聚全球各賽區近3,000名選手菁英選手同場角逐年度世界冠軍榮譽。記者黃筱晴／攝影

全新大型體驗展PokémonXP首度於舊金山市區Moscone Center登場。記者黃筱晴／攝影
全新大型體驗展PokémonXP首度於舊金山市區Moscone Center登場。記者黃筱晴／攝影

PokémonXP於舊金山Moscone Center與周邊打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影
PokémonXP於舊金山Moscone Center與周邊打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影

鄰近的芳草地花園規劃戶外同樂區，邀請訓練家們闔家同樂。記者黃筱晴／攝影
鄰近的芳草地花園規劃戶外同樂區，邀請訓練家們闔家同樂。記者黃筱晴／攝影

與Toyota工程技術團隊合作打造、可實際騎乘移動的實體化寶可夢。記者黃筱晴／攝影
與Toyota工程技術團隊合作打造、可實際騎乘移動的實體化寶可夢。記者黃筱晴／攝影

The Pokémon Company International全球電競與活動總監Chris Brown（中）。記者黃筱晴／攝影
The Pokémon Company International全球電競與活動總監Chris Brown（中）。記者黃筱晴／攝影

PokémonXP於舊金山Moscone Center打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影
PokémonXP於舊金山Moscone Center打造大型沉浸式體驗情境。記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽冠亞軍決戰日轉戰Chase Center。記者黃筱晴／攝影
2026寶可夢世界錦標賽冠亞軍決戰日轉戰Chase Center。記者黃筱晴／攝影

寶可夢 訓練 電競 舊金山 加州 美國

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