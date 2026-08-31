聽新聞
0:00 / 0:00
傷心！麥當勞「8款商品」9月2日停售 迷你Q紫薯、辣味麥克鷄塊限時回歸
麥當勞宣佈，自9月2日起將推出全新的「勁脆鷄腿堡」系列之外，還將新推出「香烙烤鷄腿」系列，「迷你Q紫薯」與「辣味麥克鷄塊」也限時回歸市場。不過9月2日起，將停止販售「雙層麥香鷄」、「嫩煎鷄腿堡」、「BLT 嫩煎鷄腿堡」等8款品項，民眾恐得把握最後的品嚐機會。
全新加入菜單的「香烙烤鷄腿」系列，選用表層煎至焦香的香烙烤鷄腿排為主角，共推出「炭燒醬烤鷄腿堡」、「BLT 香烙烤鷄腿堡」及「藜麥香烙烤鷄沙拉」三款選擇。其中「炭燒醬烤鷄腿堡」以香濃秘製碳烤醬與鮮嫩鷄腿排交織出豐富美味，單點99元，經典套餐169元；「BLT 香烙烤鷄腿堡」則搭配BLT 燒烤醬與培根、生菜、番茄等配料，單點129元，經典套餐199元；「藜麥香烙烤鷄沙拉」搭配新鮮生菜與藜麥，兼具飽足感與清爽口感，單點159元，經典套餐229元。
麥當勞「迷你Q紫薯」，自9月2日至9月22日將限時回歸市場（售完為止）。外層使用台農73號紫玉地瓜酥炸而成，內餡則融合台農57號黃地瓜，滋味香甜，每份5入，單點59元，套餐加購價50元；「辣味麥克鷄塊」自9月2日至10月20日也將限時回歸（售完為止），6塊單點68元；經典套餐138元。10塊單點109元；經典套餐179元。
此外，麥當勞亦將自9月2日凌晨零時起調整部分餐點品項，停止販售「雙層麥香鷄」、「嫩煎鷄腿堡」、「BLT 嫩煎鷄腿堡」、「蕈菇主廚鷄腿堡」、「帕瑪森主廚鷄腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」、「藜麥烤鷄沙拉」及「義式濃縮咖啡」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。