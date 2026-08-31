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傷心！麥當勞「8款商品」9月2日停售 迷你Q紫薯、辣味麥克鷄塊限時回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「香烙烤鷄腿」系列，共推出「炭燒醬烤鷄腿堡」、「BLT 香烙烤鷄腿堡」及「藜麥香烙烤鷄沙拉」三款選擇。圖／麥當勞提供
麥當勞「香烙烤鷄腿」系列，共推出「炭燒醬烤鷄腿堡」、「BLT 香烙烤鷄腿堡」及「藜麥香烙烤鷄沙拉」三款選擇。圖／麥當勞提供

麥當勞宣佈，自9月2日起將推出全新的「勁脆鷄腿堡」系列之外，還將新推出「香烙烤鷄腿」系列，「迷你Q紫薯」與「辣味麥克鷄塊」也限時回歸市場。不過9月2日起，將停止販售「雙層麥香鷄」、「嫩煎鷄腿堡」、「BLT 嫩煎鷄腿堡」等8款品項，民眾恐得把握最後的品嚐機會。

全新加入菜單的「香烙烤鷄腿」系列，選用表層煎至焦香的香烙烤鷄腿排為主角，共推出「炭燒醬烤鷄腿堡」、「BLT 香烙烤鷄腿堡」及「藜麥香烙烤鷄沙拉」三款選擇。其中「炭燒醬烤鷄腿堡」以香濃秘製碳烤醬與鮮嫩鷄腿排交織出豐富美味，單點99元，經典套餐169元；「BLT 香烙烤鷄腿堡」則搭配BLT 燒烤醬與培根、生菜、番茄等配料，單點129元，經典套餐199元；「藜麥香烙烤鷄沙拉」搭配新鮮生菜與藜麥，兼具飽足感與清爽口感，單點159元，經典套餐229元。

麥當勞「迷你Q紫薯」，自9月2日至9月22日將限時回歸市場（售完為止）。外層使用台農73號紫玉地瓜酥炸而成，內餡則融合台農57號黃地瓜，滋味香甜，每份5入，單點59元，套餐加購價50元；「辣味麥克鷄塊」自9月2日至10月20日也將限時回歸（售完為止），6塊單點68元；經典套餐138元。10塊單點109元；經典套餐179元。

此外，麥當勞亦將自9月2日凌晨零時起調整部分餐點品項，停止販售「雙層麥香鷄」、「嫩煎鷄腿堡」、「BLT 嫩煎鷄腿堡」、「蕈菇主廚鷄腿堡」、「帕瑪森主廚鷄腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」、「藜麥烤鷄沙拉」及「義式濃縮咖啡」。

麥當勞「辣味麥克鷄塊」自9月2日起限時回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「辣味麥克鷄塊」自9月2日起限時回歸。圖／麥當勞提供

麥當勞「迷你Q紫薯」限時回歸市場，單點59元，套餐加購價50元。圖／麥當勞提供
麥當勞「迷你Q紫薯」限時回歸市場，單點59元，套餐加購價50元。圖／麥當勞提供

麥當勞 漢堡

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