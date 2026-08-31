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竹市公有市場減塑活動 民眾打卡秀減塑裝備可抽購物金

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府辦理「市場好袋誌」公有市場減塑活動，今宣布加碼推出「市場好袋誌：臉書曬袋打卡抽購物金」線上活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府辦理「市場好袋誌」公有市場減塑活動，今宣布加碼推出「市場好袋誌：臉書曬袋打卡抽購物金」線上活動。圖／新竹市政府提供

新竹市府今年7至12月辦理「市場好袋誌」公有市場減塑活動，市長高虹安今宣布加碼，原定8至11月的實體「月月抽」500元市場消費券，將於12月9日加碼再多抽10個名額。此外，即日起至30日加碼推出臉書打卡抽購物金線上活動，凡至竹市9處公有市場採買時自備購物袋，在指定粉絲專頁拍照打卡，秀出專屬減塑裝備，就能再抽5名500元超商電子商品卡。

高虹安表示，市府自7月起推動公有市場減塑活動，特別祭出「一券雙重抽」好康機制，包含每月抽出500元買菜金的「月月抽」，以及活動結束後加碼的萬元家電抽獎，希望透過實質獎勵引導民眾改變習慣。

環保局說明，這次9月限定的臉書加碼任務非常簡單，民眾只要自備減塑裝備前往北門、東門、西門、士林、南寮、關東、中正、中央市場及中央商場等9處公有市場採買，並完成按讚「新竹市-減量垃圾，回收資源」臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/XxLVVg )及活動貼文；上傳最常使用的環保購物袋或容器照片；於留言區寫下「我是經典實用/文青時尚/萬全準備派！逛市場自備袋，減塑我尚讚！並@標記一位朋友」，即可參加5名500元超商電子商品卡抽獎。

常在關東市場採買的陳女分享，以前出門買菜動輒向攤商拿了6、7個塑膠袋，現在隨身攜帶3個食物袋、3個保鮮盒和編織網袋已成習慣，不僅被攤商誇獎時尚又文青，更發現減塑其實隨手就可做到，還能順便參加抽獎並響應淨零綠生活，真是一舉多得。

環保局表示，竹市近年積極輔導9處公有市場攤商減少提供一次性塑膠袋，推估每年可減少超過5萬個塑膠袋消耗，並同步於市場設置「袋袋共享箱」鼓勵資源循環利用。

這次公有市場減塑活動將一路持續至12月31日，民眾至配合攤商自備購物袋或容器消費，即可獲得抽獎券，登錄次數越多中獎機會越高。

另外，這次活動含加碼共辦理多次抽獎，中獎名單將於各次抽獎日（9月10日、10月12日、11月10日、12月9日及116年1月5日）後7個工作天內，公告於「新竹市環境保護局資源回收網」 ( https://reurl.cc/Z4Gm8l )；而9月臉書打卡活動得獎名單則於10月12日公布於「新竹市-減量垃圾，回收資源」臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/XxLVVg )。

新竹市政府辦理「市場好袋誌」公有市場減塑活動，今宣布加碼推出「市場好袋誌：臉書曬袋打卡抽購物金」線上活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府辦理「市場好袋誌」公有市場減塑活動，今宣布加碼推出「市場好袋誌：臉書曬袋打卡抽購物金」線上活動。圖／新竹市政府提供

新竹市政府辦理「市場好袋誌」公有市場減塑活動，今宣布加碼推出「市場好袋誌：臉書曬袋打卡抽購物金」線上活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府辦理「市場好袋誌」公有市場減塑活動，今宣布加碼推出「市場好袋誌：臉書曬袋打卡抽購物金」線上活動。圖／新竹市政府提供

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