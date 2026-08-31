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超可愛！麥當勞8款「BT21 公仔」登場 全新「勁脆鷄腿堡」有2種口味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞全新「勁脆鷄腿堡」系列，由《黑白大廚》星級主廚金度潤擔任代言人。圖／麥當勞提供
麥當勞全新「勁脆鷄腿堡」系列，由《黑白大廚》星級主廚金度潤擔任代言人。圖／麥當勞提供

麥當勞自9月2日起推出全新「勁脆鷄腿堡」系列，共有「煙燻」與「肯瓊」兩款特色風味，並由《黑白大廚》星級主廚金度潤擔任產品代言人。同時麥當勞並推出8款全新「BT21 公仔」，將人氣IP化身宇宙領航員，適合粉絲蒐藏。

麥當勞攜手 BT21，自9月2日起推出8款全新「BT21 公仔」，包含 KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY及VAN等8款公仔，採宇宙領航員設計，並運用伸縮結構，可變化為實用掛勾或是陀螺，讓公仔在潮流掛飾與紓壓小物間自由切換。活動期間凡購買任一超值全餐、早餐套餐或麥當勞分享盒，並加價49元即可獲得1只。自9月2日將率先推出：KOYA、RJ、SHOOKY、MANG等4款；9月9日起再推出CHIMMY、TATA、COOKY、VAN等4款。每人每筆消費限購4個。

麥當勞自9月2日起推出全新「勁脆鷄腿堡」系列，並邀請星級主廚金度潤擔任代言人。「勁脆鷄腿堡」系列使用全新勁脆鷄腿排，使用檸檬胡椒風味醃製的去骨鷄腿肉，裹上特調麵衣後酥炸至金黃酥脆，一次推出2種風味選擇。其中「煙燻勁脆鷄腿堡」以特製煙燻風味醬，搭配勁脆鷄腿排、生菜與香烤奶香麵包，入口帶有胡桃木煙燻香氣帶來層次風味，單點99元；經典套餐169元。另款「肯瓊勁脆鷄腿堡」則以美國紐奧良肯瓊辣醬入堡，具有令人回味的微辣尾韻，單點99元；經典套餐169元。

麥當勞攜手 BT21，推出8款全新「BT21 公仔」。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手 BT21，推出8款全新「BT21 公仔」。圖／麥當勞提供

麥當勞自9月2日起推出全新「勁脆鷄腿堡」系列。圖／麥當勞提供
麥當勞自9月2日起推出全新「勁脆鷄腿堡」系列。圖／麥當勞提供

麥當勞全新「BT21 公仔」，包含 KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY及VAN等8款公仔，加購價49元一只。圖／麥當勞提供
麥當勞全新「BT21 公仔」，包含 KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY及VAN等8款公仔，加購價49元一只。圖／麥當勞提供

全新「勁脆鷄腿堡」系列，共有「煙燻」與「肯瓊」兩款特色風味，單點99元；經典套餐169元。圖／麥當勞提供
全新「勁脆鷄腿堡」系列，共有「煙燻」與「肯瓊」兩款特色風味，單點99元；經典套餐169元。圖／麥當勞提供

公仔 麥當勞 黑白大廚

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