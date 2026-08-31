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拿坡里、三商炸雞搶開學商機！199元吃披薩＋12雞翅、炸雞買6送6

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商炸雞買6送6，12塊炸雞原價780元，特惠價333元，原味、辣味皆可選擇，聚餐分享份量十足。三商餐飲／提供
三商炸雞買6送6，12塊炸雞原價780元，特惠價333元，原味、辣味皆可選擇，聚餐分享份量十足。三商餐飲／提供

迎接9月開學及聚餐商機，三商餐飲旗下拿坡里披薩炸雞、三商炸雞與福勝亭同步搶客，除祭出披薩搭12隻雞翅199元、12塊炸雞333元等優惠，三商炸雞與福勝亭也攜手電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》推出聯名餐點及贈票活動，鎖定學生、家庭及好友聚餐需求。

拿坡里披薩．炸雞自8月31日至9月10日推出期間限定「披薩翅到爽」，小披薩搭配香草烤雞翅12隻，原價560元、特惠價199元。香草烤雞翅以義式香料烘烤調味，小披薩則可選地中海漁夫、夏威夷披薩、義式海陸豪華等多款口味，也可加價升級大披薩或新品披薩。

三商炸雞則攜手電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，自8月27日至9月30日推出聯名活動，其中12塊炸雞原價780元、特惠價333元，原味、辣味皆可選擇；另推出酥炸翅腿買一送一，6隻原價298元、特惠價149元，可選原味胡椒、香檸起司或川香椒麻口味。

三商炸雞另推出期間限定「歡樂刈包餐」，搭配是拉差泡菜豬排刈包、義式香檸起司雞翅及飲料，原價194元、特惠價99元。活動期間消費滿399元贈電影優待券2張；9月10日至9月30日憑電影票根點購指定套餐，再贈原味薯霸1份，贈品數量有限，送完為止。

福勝亭也加入電影聯名活動，推出期間限定新品「濃醇花生醬豬排」，以金黃酥脆豬排搭配濃郁花生醬，透過鹹甜風味為日式豬排增添不同吃法，並規劃單人及雙人套餐，其中雙人餐包含濃醇花生醬豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、現炸揚物及飲料。

福勝亭活動期間點購指定套餐可獲電影優待券，憑電影票根點購指定套餐則再贈胡麻豆腐1份，數量有限、送完為止；活動期間分別為8月24日至10月13日，以及10月25日至11月1日。

三商餐飲此次透過旗下三品牌同步推出新品、價格優惠及電影聯名活動，搶攻開學後學生聚餐、家庭用餐及好友聚會商機，也藉由跨品牌促銷擴大9月餐飲消費動能。

炸雞 披薩

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