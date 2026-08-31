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魚子醬、燕窩通通變月餅！4間「奢華系中秋禮盒」佳節傳心意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
點水樓針對中秋，推出應景的「蘇式月餅」。圖／點水樓提供
點水樓針對中秋，推出應景的「蘇式月餅」。圖／點水樓提供

中秋將至，想好要送什麼中秋禮盒了嗎？包括「點水樓」、「Royal Caviar Club」、「哈根達斯」、「老協珍」等品牌，紛紛以自家招牌品項，推出奢華感十足的中秋禮盒，品項囊括傳統的蘇式月餅、魚子醬月餅、冰淇淋月餅、燕窩月餅，滿足不同民眾的送禮需求。

【點水樓】

點水樓中秋系列「蘇式月餅」，以36層手工酥皮層層堆疊，呈現酥鬆細緻的、入口即化的特色。「經典蘇式月餅禮盒」內含金華火腿、鮑魚干貝剝皮辣椒、松露鴨肝、東坡肉鹹蛋黃等4種風味，每盒4入，售價2,580元。此外，「天然七彩蘇式月餅禮盒」，以天然食材呈現餅皮繽紛色彩，搭配奶皇鹹蛋、土鳳梨、松子綠豆沙、核桃棗泥等口味，每盒4入，1,980元；另有「迷你天然七彩蘇式月餅禮盒」、「蘇式一口酥月餅禮盒」等不同選擇。

【Royal Caviar Club】

香港頂級魚子醬Royal Caviar Club今年以全新包裝、嶄新口味打造「流心熔岩魚子月餅禮盒」，選用低鹽、無防腐劑、100%純天然的Malossol頂級魚子作為內餡主角，提供有「白松露黑巧克力魚子醬流心月餅」、「巧達起司白巧克力魚子醬流心月餅」等不同口味，全台限量400盒，每盒售價3,300元，9月4日前享早鳥價2,900元。

【哈根達斯】

哈根達斯Häagen-Dazs今年以「月下品味，共享優雅盛宴」為主軸，推出六大中秋禮盒系列，其中包括首度推出的麻糬冰淇淋月餅新品「柔月冰心」，以麻糬包覆草莓與香草冰淇淋，4入1,380元。「法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒」以法式甜點結合冰淇淋，每盒9入1,880元。另外還有攜手《玩具總動員5》推出的中秋限定系列禮盒，亦有煥月星輝、璀璨星願等不同冰淇淋月餅禮盒，每組1,180～2,980元，早鳥價72折起，並享有「買6盒送6球」優惠。

【老協珍】

百年歷史的老協珍，今年推出「白金燕窩月餅禮盒」，內含首度推出的「頂級XO醬月餅」，嚴選北海道干貝XO醬融合廣式奶皇餡，呈現鹹甜交織的細緻風味。每盒包括燕窩月餅3顆、XO醬月餅3顆及常溫燉燕窩4瓶，售價2,980元。另外「頂級燕窩月餅禮盒」，以4顆招牌燕窩月餅搭配首度納入的整瓶常溫燉燕窩，售價1,680元。

老協珍推出「白金燕窩月餅禮盒」、「頂級燕窩月餅禮盒」等中秋禮盒。圖／老協珍提供
老協珍推出「白金燕窩月餅禮盒」、「頂級燕窩月餅禮盒」等中秋禮盒。圖／老協珍提供

Royal Caviar Club打造「流心熔岩魚子月餅禮盒」。圖／Royal Caviar Club提供
Royal Caviar Club打造「流心熔岩魚子月餅禮盒」。圖／Royal Caviar Club提供

哈根達斯以「月下品味，共享優雅盛宴」為主軸，推出六大中秋禮盒系列。圖／哈根達斯提供
哈根達斯以「月下品味，共享優雅盛宴」為主軸，推出六大中秋禮盒系列。圖／哈根達斯提供

禮盒 月餅 鮑魚

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