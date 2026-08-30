中秋送禮新選擇！王德傳把杉林溪裝進茶盒 唐寧玩Tea Pairing搭糕點

中秋送禮市場進入旺季，茶禮除了講究茶葉本身，今年也從「喝茶」延伸至風土、年份與茶點搭配。王德傳茶莊以杉林溪高山茶區為主角，推出《同光・映月》丙午中秋茶禮，透過不同發酵、烘焙及年份呈現台灣烏龍茶的多重風味；擁有逾300年歷史的TWININGS唐寧茶，則以經典皇家伯爵茶為核心，攜手飯店、烘焙及甜點品牌推出Tea Pairing中秋提案，從港式奶皇酥到法式甜點，讓茶成為糕點風味的一部分。

王德傳今年延續年度「光」主題，以《同光・映月》呼應中秋團聚意象，將「杉林溪高山烏龍」與「杉林溪高山紅水烏龍」放進茶禮，呈現同一產區因製茶工藝不同而產生的風味差異。杉林溪高山烏龍採輕度發酵、輕度烘焙，展現清甜、高山茶韻；紅水烏龍則採中度發酵、中度烘焙，在熟果香與醇厚滋味中保留高山茶的清甜。

王德傳也把「年份」納入今年茶禮，選用2014與2026年份杉林溪高山紅水烏龍，讓茶迷比較不同時間尺度下的香氣、滋味與茶韻變化。官方今年推出《光霽》、《光映》、《光栩》等系列，依風味與品飲需求提供不同組合，最低980元起。經典茶罐今年則首度換上節慶限定「杏蜜色」，以暖橙色調呼應秋日光影。

此外，TWININGS唐寧茶則將中秋茶禮從「茶搭月餅」延伸至更完整的Tea Pairing。以1831年誕生的皇家伯爵茶為靈感，利用紅茶溫潤茶韻與佛手柑香氣，分別與台中金典酒店、PILLO Bakery & Cafe及法布甜合作，推出不同茶點組合。

台中金典酒店首度攜手唐寧，推出「唐寧皇家伯爵奶皇酥」，將伯爵茶融入奶皇餡，讓奶香與佛手柑香氣交織；「金典琉光木製禮盒」另收進皇家伯爵茶、仕女伯爵茶、英倫早餐茶、歐式大吉嶺茶及沁心薄荷茶5款茶品，搭配不同口味糕點，售價1500元。

PILLO Bakery & Cafe則推出「柚香伯爵茶溫熟成吐司」及「柚香伯爵帕緹」，將皇家伯爵茶與柚子、乳酪及杏仁等風味結合；法布甜則以無油法式鳳梨酥及養生堅果塔搭配皇家伯爵茶，利用佛手柑的清新香氣平衡糕點甜味。

PILLO Bakery & Café「溫熟成吐司禮盒」。圖/唐寧茶提供

王德傳茶莊2026年首次推出中秋茶禮期間限定特別色「杏蜜色」茶罐。圖/王德傳茶莊提供

法布甜AR's Patisserie「金旺禮盒」。圖/唐寧茶提供