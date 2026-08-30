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70復古球鞋好時髦！麂皮拼Wind超細纖維 Loro Piana Fast Walk來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana推出全新Fast Walk低筒運動鞋。圖／Loro Piana提供
Loro Piana推出全新Fast Walk低筒運動鞋。圖／Loro Piana提供

以頂級面料聞名的品牌Loro Piana推出全新Fast Walk低筒運動鞋，以1970年代經典運動鞋為靈感，重新演繹復古動感輪廓，結合品牌標誌性的精湛工藝與高品質材質，男女皆宜的設計，再為日常鞋履注入新意。

Fast Walk的設計著重動感與休閒生活，鞋身線條俐落簡約，無論悠閒漫步或穿梭城市日常都相當合適。鞋面選用觸感柔滑的麂皮打造，適中的厚度維持鞋身輪廓，同時以同色或對比色的Loro Piana Wind超細纖維布料拼接鞋側。這款品牌標誌性材質具備輕盈、不易起皺，以及防風、防潑水等特性，讓鞋款兼顧質感與日常實穿性。

細節設計也延續Loro Piana低調不張揚的品牌美學，品牌標籤細緻縫製於鞋舌，鞋跟後方則壓印Logo，不以醒目標誌搶鏡，而是透過材質與工藝彰顯質感。男女款皆推出海軍藍、白色等經典單色選擇，另有楓糖色／深麥色雙色款；另有Sand Shell／Light Rose Dust柔和女性配色，提供不同穿搭選擇。鞋內採皮革襯裡，搭配白色中底，呼應品牌經典White Sole鞋履意象；天然橡膠外底則加入波浪紋路設計，提升抓地力。

Loro Piana推出全新Fast Walk低筒運動鞋，男款白色。圖／Loro Piana提供
Loro Piana推出全新Fast Walk低筒運動鞋，男款白色。圖／Loro Piana提供

Loro Piana推出全新Fast Walk低筒運動鞋。圖／Loro Piana提供
Loro Piana推出全新Fast Walk低筒運動鞋。圖／Loro Piana提供

纖維 運動 標誌

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