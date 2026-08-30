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雪花牛咖哩套餐180元！「泰迪農園咖哩」轉型2.0 點餐送腰內豬排

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
泰迪農園咖哩提供有多樣化的咖哩料理。圖／泰迪農園咖哩提供
泰迪農園咖哩提供有多樣化的咖哩料理。圖／泰迪農園咖哩提供

慕里諾餐飲集團與日本咖哩職人本城弘聯手打造的「泰迪農園咖哩」一江店，近日針對消費者追求快節奏的飲食需求重新轉型，打造全新菜單型態。9月4日前，還推出「點主餐送腰內豬排」限量優惠，讓民眾輕鬆享用。

泰迪農園咖哩主打由咖哩職人設計的新宿風咖哩、帝國風咖哩，並搭配越光米、究好豬、大武山雞蛋等食材，設計一系列咖哩餐點。此次一江店升級為2.0店型，提供全新套餐組合，隨餐均搭配越光米飯、高麗菜絲與漬菜，並供新宿風、帝國風或綜合咖哩醬汁。其中「燉煮雞腿肉咖哩」與「雪花牛肉咖哩」每份180元；「酥炸究好豬腰內咖哩」與「酥炸究好豬里肌咖哩」則各為200、220元。

除此之外，還有「純牛肉漢堡排」、「綜合海鮮」、「唐揚雞」等口味，本季還限定提供「南洋風酥炸軟殼蟹咖哩，每份360元。不僅菜單轉型，一江店也重新設計店內用餐空間。為慶祝重新開幕，9月4日前，凡點購主餐，即免費贈送「腰內豬排」一份。

純牛肉漢堡排咖哩，280元。圖／泰迪農園咖哩提供
純牛肉漢堡排咖哩，280元。圖／泰迪農園咖哩提供

雪花牛肉咖哩，180元。圖／泰迪農園咖哩提供
雪花牛肉咖哩，180元。圖／泰迪農園咖哩提供

南洋風酥炸軟殼蟹咖哩，360元。圖／泰迪農園咖哩提供
南洋風酥炸軟殼蟹咖哩，360元。圖／泰迪農園咖哩提供

酥炸究好豬里肌豬排，220元。圖／泰迪農園咖哩提供
酥炸究好豬里肌豬排，220元。圖／泰迪農園咖哩提供

咖哩 套餐 泰迪 牛肉漢堡排

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