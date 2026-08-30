雪花牛咖哩套餐180元！「泰迪農園咖哩」轉型2.0 點餐送腰內豬排

CELINE發布2026冬季系列廣告大片，系列設計延續創意總監Michael Rider對「風格」的思考，不刻意追逐短暫潮流，也不試圖定義一種固定的CELINE女性形象，而是回到服裝最純粹的本質，打造能陪伴女性多年、並隨不同個性自由詮釋的現代衣櫥。Rider認為，真正的風格來自直覺與感受，因此本季服裝不只是伸展台上的造型，更希望自然融入真實生活。

2026-08-30 13:13