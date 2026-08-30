草間彌生經典南瓜 佳士得香港秋拍與巴斯奇亞同場領銜競標

佳士得（Christie's）香港將於9月29、30日舉行二十及二十一世紀秋季藝術現場拍賣，即將迎來一件格外受到矚目的作品。29日舉槌的「二十及二十一世紀晚間拍賣」，將首度呈獻草間彌生2011年創作的大型畫作「A-南瓜（YHP）」，成為這位日本前衛藝術家離世後首批登上國際拍場的重要作品之一。

草間彌生於8月14日在東京一家醫院辭世，享年97歲，官方於8月27日公布消息。她一生持續創作，直到生命最後階段仍未停下畫筆。從圓點、無限網到南瓜，草間彌生以高度辨識性的視覺語言建立跨越世代與文化的藝術世界，無疑是當代藝術最具代表性的藝術家之一。

其中，「南瓜」更是草間彌生藝術生涯最重要的符號之一。南瓜不僅具有鮮明的個人意義，也象徵她的生命經驗，寄託希望與慰藉；她曾將南瓜視為與自己藝術旅程一路同行的存在。因為南瓜的象徵超越藝術家個人經歷，傳達對生命、愛與神秘的思考，因此成為她最受收藏家追捧的創作題材之一。

此次上拍的「A-南瓜（YHP）」壓克力畫作，尺寸達130.2×162公分，創作於2011年，過去未曾現身拍場。隨著草間彌生逝世消息曝光，這件作品也從單純的拍賣焦點，增添藝術家創作歷程的紀念價值。佳士得近年拍賣紀錄中，南光主題作品率創佳績，包括2024年一件草間彌生2022年大型「南瓜」雕塑於佳士得紐約以682萬6,000美元成交；2023年香港一件1981年「南瓜」則以1,610萬5,000港元成交。

與草間彌生同場競逐的另一重量級作品，則是尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1984年的「古代科學家」，創作於巴斯奇亞國際聲望快速攀升的時期，畫面中央巨大人物帶有其標誌性的骷髏形象，並融合非洲、大洋洲藝術、神話、文藝復興、自然歷史、人體結構、音樂與流行文化等元素，展現其獨特且跨文化的藝術語彙。

此次秋拍將於9月29日至30日在香港The Henderson舉槌，適逢佳士得進入亞洲40周年，除巴斯奇亞與草間彌生外，拍場亦將呈獻趙無極、奈良美智、傑哈德・李希特等藝術家的作品上拍。精選拍品亦將於拍全巡迴亞洲各城市舉辦預展，台北預展時間為9月12至13日於Dopeness Art Lab舉辦。

9月30日二十及二十一世紀日間拍賣，奈良美智《Q & A 》，壓克力 畫布，67.9 x 54.6公分，1995年作，估價1,200萬港元起。圖／佳士得提供

9月29日二十及二十一世紀晚間拍賣，安妮塔馬賽賽何《婦女餵雞》，油彩 畫布，80.5 x 150公分，1979年作，估價900萬港元起。圖／佳士得提供

9月29日二十及二十一世紀晚間拍賣，克麗絲汀嬡珠《最高玩家 01》，油畫棒 畫布，170 x 200公分，2016年作，估價700萬港元起。圖／佳士得提供

9月29日二十及二十一世紀晚間拍賣拍品，趙無極《無題》，油彩 畫布，95 x 100 公分，1957年作，近期重獲發現首現市場之作，估價2,200萬港元起。圖／佳士得提供

9月30日二十及二十一世紀日間拍賣，傑哈德李希特油彩 畫布，62 x 62公分，1990年作，估價800萬港元起。圖／佳士得提供