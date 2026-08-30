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玩轉個人風格！CELINE冬季新形象 自在混搭的真實情境

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
外套不必完整穿上，而是隨意披在肩上、挽於手臂或直接拿在手中。圖／CELINE提供
外套不必完整穿上，而是隨意披在肩上、挽於手臂或直接拿在手中。圖／CELINE提供

CELINE發布2026冬季系列廣告大片，系列設計延續創意總監Michael Rider對「風格」的思考，不刻意追逐短暫潮流，也不試圖定義一種固定的CELINE女性形象，而是回到服裝最純粹的本質，打造能陪伴女性多年、並隨不同個性自由詮釋的現代衣櫥。Rider認為，真正的風格來自直覺與感受，因此本季服裝不只是伸展台上的造型，更希望自然融入真實生活。

形象廣告也反映了這種強調個人風格的著裝方式：外套不必完整穿上，而是隨意披在肩上、挽於手臂或直接拿在手中；針織衫繫在腰間，圍巾自然垂落於頸部與肩線之間，刻意保留一點不經意的鬆弛感。張力與鬆弛，在結構與柔軟、精準與隨性、緊身與寬鬆之間取得平衡，呈現更貼近日常的當代法式風格。

Michael Rider重新探索肩線與腰線的比例關係，透過明確肩部輪廓、腰帶、束腰與收腰剪裁，讓造型更具存在感，卻不顯得強勢。以長版大衣、細長洋裝與喇叭褲構成的「修長垂直」線條，西裝夾克、VAREUSE夾克、直筒洋裝與寬鬆襯衫展現的「結構化剪裁」；以及運用弧線與誇張比例打造的「雕塑感圓潤輪廓」，這三種風格別具的整體輪廓讓CELINE衣櫥在俐落與自由之間取得新平衡。

色彩與材質則進一步豐富造型層次。黑色、象牙白、海軍藍與駝色延續品牌經典基調，同時加入酒紅、玫瑰粉、亮紅及深紫等鮮明色彩，搭配抽象花卉與動物紋圖騰，增添感性基調。Cashmere、羊毛、絲緞、柔軟皮革與麂皮彼此交織，透過霧面與光澤、光滑與粒面等質感反差，呈現低調卻有深度的現代奢華。

經典Triomphe Signature在包款上化身更精巧的Shadow旋轉鎖扣，縮小比例後不再以大型Logo強勢呈現，而是融入包款的開闔機能。翻蓋闔起時，上下兩組金色五金彼此疊合成完整Triomphe輪廓，旋轉開啟後則錯開並露出另一枚Triomphe Signature，讓品牌識別同時成為設計與功能的一部分。全新17手袋以簡潔俐落的包型搭配多隔層設計，纖細背帶可自由調整長度，既能肩背，也能以手拿，呼應Michael Rider本季所強調的「不刻意」個人風格。

個人的風格透過不同飾品的堆疊混搭而彰顯出來。圖／CELINE提供
個人的風格透過不同飾品的堆疊混搭而彰顯出來。圖／CELINE提供

鮮艷色的單品自然融入流暢的輪廓中。圖／CELINE提供
鮮艷色的單品自然融入流暢的輪廓中。圖／CELINE提供

酒紅、玫瑰粉、亮紅等鮮明色彩組成本季的重要基調。圖／CELINE提供
酒紅、玫瑰粉、亮紅等鮮明色彩組成本季的重要基調。圖／CELINE提供

個人的風格透過不同飾品的堆疊混搭而彰顯出來。圖／CELINE提供
個人的風格透過不同飾品的堆疊混搭而彰顯出來。圖／CELINE提供

紫色SOFT TRIOMPHE HALFMOON包小型款，87,000元。圖／CELINE提供
紫色SOFT TRIOMPHE HALFMOON包小型款，87,000元。圖／CELINE提供

真正的風格來自直覺與感受。圖／CELINE提供
真正的風格來自直覺與感受。圖／CELINE提供

2026冬季形象廣告中模特兒演繹最新奶油白與黑色17手袋。圖／CELINE提供
2026冬季形象廣告中模特兒演繹最新奶油白與黑色17手袋。圖／CELINE提供

形象中以真瓷的穿著情境展現全新設計的優雅自在。圖／CELINE提供
形象中以真瓷的穿著情境展現全新設計的優雅自在。圖／CELINE提供

酒紅、玫瑰粉、亮紅等鮮明色彩組成本季的重要基調。圖／CELINE提供
酒紅、玫瑰粉、亮紅等鮮明色彩組成本季的重要基調。圖／CELINE提供

CELINE 外套 廣告

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