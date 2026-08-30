免SIM卡還能視訊！3COINS「兒童對講機」日本搶翻 達人整理10大必收清單

日本知名百圓生活雜貨品牌「3COINS」憑藉高質感與親民定價，長年深獲台日消費者的喜愛。隨著品牌熱度持續攀升，除了話題不斷的微波料理器具外，在日本門市一上架就瞬間被搶購一空的「兒童視訊對講機」，更躍升為網路搜尋焦點。旅日生活達人「小狸」與網友整理出3COINS十大熱銷清單，提供民眾赴日採買或入手前參考。

近期在社群引發熱議的「兒童視訊對講機」，整組兩台定價3500日圓（未稅，約合新台幣700元），親民價格且配有2.0吋螢幕與30萬畫素鏡頭，無須插入SIM卡或連結網路，兩台裝置透過2.4GHz訊號，可在直線50公尺內進行即時影像通話。

此外，對講機支援傳送文字、語音、照片與表情貼圖，鏡頭內建搞怪變臉濾鏡，方便孩童紀錄日常自拍。機身採用Type-C充電規格，不論是戶外露營、公園放風顧及孩童安全，或是住家跨樓層呼叫與手足同樂皆能輕鬆勝任，被不少家長與大人盛讚性能極度出色。

專家「小狸」與網友也點名數款提升品質的生活好物：

微波煎烤盒

堪稱料理新手的好幫手，除了能蒸熟食物，還可直接煎出帶有焦香色澤的鮭魚、鯖魚及漢堡排，免開火且無油煙噴濺，料理後清潔相當省力。

微波專用煮蛋器

解決少量煮蛋需起大鍋燒水的麻煩，透過時間微調即可端出完美的半熟溏心蛋或全熟水煮蛋。

細緻玻璃噴油壺

專為氣炸鍋與低脂飲食量身打造，噴頭出油均勻不滴漏，有助精確拿捏食用油用量。

研磨切菜板與兩用瀝水籃

菜板角落附有磨泥粗粒可現磨薑蒜，切妥後直接滑入鍋內；傾斜瀝水籃能避免清洗小顆水果時溢出，內外層更可拆分作為食材盛裝器皿。

89L大容量折疊旅行袋

防潑水材質搭配行李箱拉桿固定設計，拉開拉鍊即可快速擴充收納容量，是戰利品塞爆行李箱時的平價救星。

攜帶式自動抽風機

採USB-C充電，搭配專用真空袋一鍵抽氣，能迅速壓縮換洗衣物以騰出行李空間。

復古掌上數位相機與美髮梳

口袋大小的微型相機兼具拍照與錄影功能；鏤空結構的頭皮按摩梳能加速吹乾濕髮，防靜電扁梳則有助撫平毛躁、提升秀髮柔順度。