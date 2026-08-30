快訊

蛋白質別只會吃雞胸肉！7種健康需求各有最適選擇 顧腸道可吃這2樣

30學生聯署控教授霸凌辱罵威脅 龍華科大：已啟動校安機制

挖到石油是詛咒？挪威躲過「荷蘭病」的經驗為何難複製

聽新聞
0:00 / 0:00

六福村萬聖節「墓碑鎮」祭出限時早鳥預購票 499元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
六福村萬聖盛典「墓碑鎮」9月7日登場，官網早鳥預購「墓碑鎮預售快閃票$499」，於8月30日前限時販售。圖／六福村提供
六福村萬聖盛典「墓碑鎮」9月7日登場，官網早鳥預購「墓碑鎮預售快閃票$499」，於8月30日前限時販售。圖／六福村提供

六福村主題遊樂園年度盛典「墓碑鎮」迎來十周年，特別於官網推出限時早鳥「墓碑鎮預售快閃票$499」，僅於8月30日前販售，票券適用期間為9月7日至12月30日；「惡靈餐廳」也重啟大門，沉浸驚悚演出與恐怖限定美食等勇於挑戰者入席。

惡靈餐廳開啟 沉浸式演出+驚悚限定餐點一次解鎖

六福村「美國大西部主題區」每年9月至11月期間，搖身一變成為陰森的「墓碑鎮」，擬真場景讓人驚聲尖叫又樂此不疲。「惡靈餐廳」也重新開啟大門迎接遊客，大啖美食的同時，芮妮和亡靈將出現在身旁，恐怖氛圍一路延伸至餐桌。「骷髏王的盛宴」、「亡靈屍骨－戰斧牛排」及「膽顫魂飛套餐」不只造型驚悚，當餐點一一端上桌，真正的驚魂好戲也隨之登場！巫毒娃娃芮妮從沉睡中甦醒，率領亡靈現身餐館，音樂響起、舞步展開，詭譎的「芮妮的無限詛咒」就在一桌桌遊客身旁上演，從「用餐」到「看秀」，一次體驗前所未有的沉浸式亡靈晚宴。

目前惡靈餐廳已開放線上訂位，可至 IN LINE 預約午餐及晚餐場次（https://ppt.cc/fgmZpx）。本次開放預約日期為9月12日至9月20日的周末假日，以及9月25日至11月22日期間的周五、周末假日及國定假日。

全台最盛大、最驚悚的萬聖狂歡，即將登場！今年適逢六福村萬聖節活動十周年，從限時優惠票券、墓碑鎮驚悚體驗，到惡靈餐廳與限定演出，六福村將打造一場結合「驚嚇、娛樂、美食」的萬聖節盛典。想挑戰膽量的遊客，可把握8月30日前限時販售的$499預售快閃票，提前安排一趟充滿詛咒與亡靈的萬聖節之旅。

「亡靈屍骨－戰斧牛排」份量十足，吸引饕客目光。圖／六福村提供
「亡靈屍骨－戰斧牛排」份量十足，吸引饕客目光。圖／六福村提供

驚悚餐點「骷髏王的盛宴」將恐怖氣氛一路延伸至餐桌。圖／六福村提供
驚悚餐點「骷髏王的盛宴」將恐怖氣氛一路延伸至餐桌。圖／六福村提供

萬聖節 六福村 墓碑

延伸閱讀

今天通車了！信義線東延段首月乘車區間免費...各項優惠活動一次看

500碗2026高雄小吃派對登場！全台名店齊聚 集碗挑戰、吃貨禮包登場

台灣虎航12周年祭優惠 112元起優惠票、逾2萬份好禮大放送

台北101攜手500甜打造限定生日派對 10大甜點名店獨家品項只送不賣

相關新聞

回響／停車格車寬52年未修 林沛祥要交通部跟國土署檢討別「凍齡 」

聯合報今天專題報導建物附設停車場的停車格大小問題，車寬規範2.5公尺52年都未修正，很多休旅車進出卡卡，車主怨「沒長大」易碰撞糾紛，中央研議鬆綁。立委林沛今天說，這個問題讓很多開車族都很有感，現在車子一代比一代大，停車格卻「凍齡」，他要求交通部跟國土署應該盡速盤點相關規範，全面檢討，與時俱進。

動保政策知多少？農業部委託民間辦理民調 作為施政規畫參考依據

近年來國人對動物保護政策的認知與態度已明顯大幅提升，且關注範圍從早期的犬貓伴侶動物，已擴展至經濟動物、特殊寵物與野生動物等。為了解國人對動保政策的認知與態度，作為施政規畫參考依據，農業部即起至11月30日，委託趨勢民意調查股份有限公司，針對國內18歲以上民眾，辦理重大動保政策民意調查。

AI、AR導入醫療讓外科手術更科幻感 脊椎實作工作坊吸引年輕醫師參與

不覺疲累、不會手抖的機器人幫患者執行脊椎微創手術、頸椎人工椎間盤置換術，改善因腰椎、頸椎壓迫退化所引發的疼痛、痠麻等困擾，這看似科幻電影情節，但卻可能在一二十年來於真實世界上演。

沙德爾颱風殘留的環流還在 鄭明典揭季風槽增強對台影響

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po文和圖分析影響台灣的季風槽。

iPhone 18 Pro該買嗎？5大換機跡象 舊機有中就該退休

蘋果（Apple）預計於9月推出全新iPhone 18 Pro系列，以及首款摺疊機iPhone Ultra（又稱iPhone Fold），讓不少果粉準備升級手上的裝置。不過，也有不少民眾認為自己目前使用的iPhone一切正常，不確定自己是否真的需要換機。對此，外媒曾列出5個「該換手機了」的明確跡象。

颱風生成溫床季風槽活躍 粉專揭本周3熱帶擾動形成發展中

季風槽活躍，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據中央氣象署今日最新一周天氣圖資及歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果均顯示，9月2日前後，低壓帶持續壟罩台灣地區，並有多個熱帶擾動形成發展當中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。