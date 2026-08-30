六福村萬聖節「墓碑鎮」祭出限時早鳥預購票 499元

六福村主題遊樂園年度盛典「墓碑鎮」迎來十周年，特別於官網推出限時早鳥「墓碑鎮預售快閃票$499」，僅於8月30日前販售，票券適用期間為9月7日至12月30日；「惡靈餐廳」也重啟大門，沉浸驚悚演出與恐怖限定美食等勇於挑戰者入席。

惡靈餐廳開啟 沉浸式演出+驚悚限定餐點一次解鎖

六福村「美國大西部主題區」每年9月至11月期間，搖身一變成為陰森的「墓碑鎮」，擬真場景讓人驚聲尖叫又樂此不疲。「惡靈餐廳」也重新開啟大門迎接遊客，大啖美食的同時，芮妮和亡靈將出現在身旁，恐怖氛圍一路延伸至餐桌。「骷髏王的盛宴」、「亡靈屍骨－戰斧牛排」及「膽顫魂飛套餐」不只造型驚悚，當餐點一一端上桌，真正的驚魂好戲也隨之登場！巫毒娃娃芮妮從沉睡中甦醒，率領亡靈現身餐館，音樂響起、舞步展開，詭譎的「芮妮的無限詛咒」就在一桌桌遊客身旁上演，從「用餐」到「看秀」，一次體驗前所未有的沉浸式亡靈晚宴。

目前惡靈餐廳已開放線上訂位，可至 IN LINE 預約午餐及晚餐場次（https://ppt.cc/fgmZpx）。本次開放預約日期為9月12日至9月20日的周末假日，以及9月25日至11月22日期間的周五、周末假日及國定假日。

全台最盛大、最驚悚的萬聖狂歡，即將登場！今年適逢六福村萬聖節活動十周年，從限時優惠票券、墓碑鎮驚悚體驗，到惡靈餐廳與限定演出，六福村將打造一場結合「驚嚇、娛樂、美食」的萬聖節盛典。想挑戰膽量的遊客，可把握8月30日前限時販售的$499預售快閃票，提前安排一趟充滿詛咒與亡靈的萬聖節之旅。

「亡靈屍骨－戰斧牛排」份量十足，吸引饕客目光。圖／六福村提供