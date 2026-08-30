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Pokémon XP舊金山首登場5萬人搶票朝聖 總監Chris Brown曝光未來計劃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
The Pokémon Company International全球電競與活動總監Chris Brown。記者黃筱晴／攝影
The Pokémon Company International全球電競與活動總監Chris Brown。記者黃筱晴／攝影

2026年「寶可夢世界錦標賽」與首度登場的「PokémonXP」在美國舊金山引爆全球粉絲熱潮。身為此次賽事與大型展會幕後推手，The Pokémon Company International全球電競與活動總監Chris Brown於活動期間接受媒體訪問，分享從過往電競賽事擴展為全方位嘉年華的核心理念，並透露了未來的全球化拓展與年輕選手培育計畫。

回顧10年演進，Chris Brown指出，2016年舊金山世錦賽僅有4,000名與會者與約7萬平方英尺空間，到了今年已爆炸性成長至超過5萬名參加者、2,700名選手，橫跨逾100萬平方英尺展館與NBA勇士隊主場Chase Center雙場館規模。面對如此龐大的佈展挑戰，動員了約2,000名工作人員、300多位裁判及80位口譯員，並透過精準調度，讓多個展區與競技場能獨立又流暢地同步運作。

談及全新概念「PokémonXP」的誕生，Chris Brown透露這項結合休閒體驗與電競賽事的企劃早在6年前就已成形，受疫情影響4年前才開始啟動。今年開放登記即吸引超過10萬人排隊爭取5萬張入場證，現場更湧現大量首度參與的在地家庭客群。他強調，寶可夢的核心哲學是包容所有喜愛寶可夢的社群，無論是享受競技對決，還是參與座談、音樂表演或休閒互動，都能在此找到樂趣。

針對未來規劃，Chris Brown表示首要目標是擴大規模滿足需求，未來將致力把大型沉浸式活動體驗輸出至全球更多在地市場，讓玩家們能就近同樂，不打算侷限於美國本土舉辦。

在選手培育與賽事生態上，Chris Brown更提出將積極推動在不縮減大師組名額的前提下，擴大青少年組與兒童組的晉級人數，達成各年齡組名額均衡的期望。Chris Brown感性地說，參與寶可夢賽事不僅是爭奪世界第一，更是讓玩家學習如何面對勝利與失敗，從挫折中成長的珍貴人生經驗。

舊金山 總監 電競

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