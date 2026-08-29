「全家」支持運動部「揮汗有禮」活動！健康商品折價券限時加碼

全家便利商店支持運動部「讓運動成為日常」的健康生活理念，加碼好禮邀全民參與「揮汗有禮」活動，9月1日至11月30日期間，民眾只要完成指定運動任務並通過運動部審核，即可取運動部健康好禮50元折抵券兌換資格；「全家」更進一步加碼6%升級為53元折價券，盼發揮便利商店貼近日常生活的通路優勢，串聯「運動＋健康飲食」兩大生活場景，為養成規律運動習慣增添誘因。

9月1日至11月30日活動期間，凡民國98年12月31日（含）以前出生之國民，只要使用具運動記錄功能的APP，完成「單次運動30分鐘以上」、「單日累積8,000步以上」，或「健走／跑步5公里以上、騎自行車15公里以上」任一任務，上傳記錄並經運動部審核通過後，即可取得兌換資格，每人每周最多1次、活動期間最多14次。

取得資格後，民眾可於運動部活動網頁兌換QR Code，至全台4,500間「全家」店舖出示QR Code折價券即可折抵指定健康商品，推薦折抵商品涵蓋「健康志向」、「植覺生活」等自有健康食飲品牌，以及茶葉蛋、地瓜、全穀及減糖麵包、無糖茶、豆漿、鮮乳、礦泉水及運動飲料等健康餐食。

「全家」期望透過綿密店舖網絡與24小時便利服務，讓健康飲食更容易融入消費者生活，從「願意開始動」進一步走向「持續動」，形成運動與健康飲食的日常正向循環。折價券兌換期限至12月31日止，實際適用商品及使用方式依活動辦法與店舖公告為準。

全家便利商店支持運動部「揮汗有禮」活動，9月1日至11月30日限時加碼6%升級為53元折價券，推薦折抵「健康志向」、「植覺生活」等自有健康食飲品牌。圖／全家便利商店提供