500碗2026／單日吸引破萬人次入場！全台人氣小吃齊聚夢時代 週日最後一天別錯過

由指標質感媒體《500輯》於2023年首創的全台小吃新指南「500碗」，今年進入第四屆，首度將小吃派對市集擴大為台北、高雄雙城巡迴。繼台北場6月盛大登場後，今（29日）首度南下高雄夢時代幸福廣場，適逢周末假日，雖然開場時微微飄著細雨，仍吸引大量民眾熱情湧入，估計單日吸引破萬人次入場。明天活動進入最後一天，將有「糯夫米糕」與「貳春smoothie」一日限定登場，喜愛小吃的民眾千萬別錯過。

週末一日限定攤位「阿鳳米食」來自南投埔里，品牌創立於1956年，至今傳承五代，堅持手作傳統米食。「阿鳳米食」這次清晨七點就從埔里開車南下，帶來小草仔粿、小紅龜粿、小芋頭粿、小甜米糕等招牌產品，從粿皮到內餡都保留傳統手作的溫度，400份點心不到3小時即完售，讓現場民眾一口吃進南投埔里的古早米食記憶，也感受傳統手藝的細膩與溫度。

「阿鳳米食」從粿皮到內餡，都保留傳統手作的溫度。圖／500輯攝影團隊提供

同樣週末一日限定出攤的「玉里橋頭臭豆腐」，是「500碗」常勝軍，也是花蓮玉里傳承超過一甲子的老字號臭豆腐名店。招牌臭豆腐以三種不同油溫分段酥炸，讓外皮呈現酥脆口感，內裡則保留水分與嫩度，再搭配酸爽泡菜、清甜蘿蔔絲與九層塔，形成經典的花蓮玉里風味。這次現場供應三種口味涼拌臭豆腐與酥炸臭豆腐真空包，還有450公克包裝的大金裝泡菜，讓民眾把熟悉的玉里好味道一次帶回家。

「玉里橋頭臭豆腐」帶來三種口味涼拌臭豆腐。圖／500輯攝影團隊提供

誕生於高雄傳統市場的「迪記法式豬舌飯」，在「500碗」小吃派對台北場一鳴驚人，場場排起人龍，回到高雄同樣成為排長龍的人氣之選。店家嚴選屏東當日現宰溫體豬舌，以香料油舒肥熟成16小時，再經大火炙燒逼出香氣，搭配高雄147金賞米與自製炭香醬油，以法式技法重新詮釋台灣人熟悉的豬舌，呈現出令人驚喜的新滋味。

「迪記法式豬舌飯」的「炭香豬寶盒」。圖／500輯攝影團隊提供

來自台中的「租界炭火蝦飯」，帶著蝦量增加20%的500碗限定升級版「蝦皇蝦多多飯」來到現場，讓蝦飯的鮮甜與炭香更加突出，迅速吸引人潮排起長龍。來自台南的「永香鹽水雞」，今年第三度前進「500碗」小吃派對，以鹹香調味突顯雞肉與蔬菜本身的鮮甜，是夏季裡最理想的台式小吃。

500碗限定升級版「蝦皇蝦多多飯」。圖／500輯攝影團隊提供

來自台南的「詹記家常飯桌鮮魚湯」店家結合台南傳統「飯桌仔」文化，主打魚類為主的家常菜色，首度出攤參加美食市集，就獻給「500碗」，並帶來海味爆擊漂亮飯套餐，內含用虱目魚做的魚肉燥飯，以及午仔魚一夜干滷製的鹹魚滷肉，兩天共限量200份。

「詹記家常飯桌鮮魚湯」的海味爆擊漂亮飯套餐。圖／500輯攝影團隊提供

來自台北的「鼎旺麻辣鍋」與「師園鹹酥雞」，則首度攜手高雄指標名店「LA ONE Bakery」，推出高雄場限定組合，將招牌麻辣鴨血與鹹酥雞，搭配上酸種麵包，打造出只有現場吃得到的獨家限定風味。

「鼎旺麻辣鍋」攜手高雄指標名店「LA ONE Bakery」，推出高雄場限定套餐組合。圖／500輯攝影團隊提供

今年500碗市集高雄場也推出「集碗挑戰」活動，採「領卡、吃碗、解任務、抽好禮」四大步驟進行。首先於服務台領取集碗卡，接著至市集小吃攤位消費，集滿3攤後即可進入下一階段。再前往指定品牌攤位「TOYOTA去哪吃 App、KIRIN一番搾」2家，完成品牌現場互動任務，即可獲得品牌印章。完成關卡後，即可至服務台參加抽獎，有機會獲得活動限定好禮。

TOYOTA現場也有優惠好康，只要完成指定任務，就可以獲得市集50元折價券；高雄場也攜手中國信託uniopen聯名卡推出現場消費優惠，於小吃攤位出示中國信託uniopen聯名卡，單筆消費現折5元；使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡於現場結帳，還可享8% OPENPOINT回饋，活動期間每戶每場回饋上限80點，每場總點數回饋上限10萬點。

此外，今年「500碗」首度推出限量「500碗吃貨禮包」，內含指定餐點保證兌換券2張、500碗品牌托特包、磁吸小燈牌、隨身衛生紙、《2026全台小吃踩點清單》及KIRIN品牌禮品。從全台人氣小吃、限定出攤名店到集碗挑戰與吃貨禮包，「500碗小吃派對市集」邀請民眾在高雄用味蕾吃遍全台。

●500碗2026小吃派對高雄場

．活動時間：8月30日 11:00～18:00

．活動地點：高雄夢時代幸福廣場（高雄市前鎮區中華五路789號）

●若因天候等不可抗力因素，調整活動內容與時間，將於《500輯》Facebook、Instagram官方社群公告最新資訊，敬請留意最新消息。

「500碗」小吃派對今年首度前進高雄，來到高雄夢時代幸福廣場。圖／500輯攝影團隊提供

來自台中的「租界炭火蝦飯」難得南下出攤。圖／500輯攝影團隊提供

週末一日限定出攤的「玉里橋頭臭豆腐」，是「500碗」常勝軍。圖／500輯攝影團隊提供

「詹記家常飯桌鮮魚湯」首度出攤參加美食市集，就獻給「500碗」。圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026 THE 500 BOWLS AWARD 2026 主辦單位：500輯 指定用車：TOYOTA 共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡 指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒 贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油 500碗2026官網：https://udn.com/500bowlsaward/ 500碗2026全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/kpRv1q

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