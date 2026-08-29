阿喀郎舞團收團最終章、瘋迷24蕭邦 衛武營登場

阿喀郎．汗舞團亞洲巡演最終章、芭蕾舞劇《遇見胡桃鉗》、挑戰極限的《瘋迷24蕭邦》、莫札特《唐．喬萬尼》歌劇音樂會、陳明章40周年音樂回顧、致敬許常惠、瘋迷PLUS加碼場……衛武營國家藝術文化中心七檔精選節目檔檔強棒，9月10日中午12時起會員早鳥75折優先購。

首檔精選節目為紀念台灣現代音樂啟蒙導師許常惠逝世25年，衛武營和國立傳統藝術中心台灣音樂館合作，於12月5日舉辦《溯音‧續章》紀念音樂會。演出由指揮簡文彬領軍交響、國樂及合唱等龐大陣容，重溫《白蛇傳》、《葬花吟》及《百家春》等揉合本土與東亞古典的大型代表作。

衛武營歷時三年精心製作的自製芭蕾舞劇《遇見胡桃鉗》，則將於12月18日至20日登場。這部專屬台灣聖誕版的胡桃鉗，由葉名樺擔任編舞與編劇，攜手指揮家張尹芳與樂團現場演奏，將百年經典融合台灣孩子的成長經歷，緊扣「面對挑戰，生出勇氣」的核心，在現實與夢境交織中看見蛻變的堅韌，陪伴大家在沒有下雪的城市裡做著胡桃鉗的夢，繼續勇敢向前。

迎接2027年，1月1日音樂廳將率先迎來《戀戀40─陳明章現場作品四十年》新年音樂會。始終堅持「留學台灣」的陳明章，將帶領觀眾重溫《戀戀風塵》等橫跨世代記憶的經典。他將以獨創的二音和弦理論與深厚的土地情懷，透過月琴與調弦吉他，創造出如海洋般遼闊的音響，唱出40年來其所為台灣土地與未來譜下的生命樂章，為新年帶來滿溢的生命力與自信。

同日傍晚，衛武營延續19年的傳統盛事「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」也將於戶外劇場開放觀眾自由入場。今年由名指揮家圖岡．索契耶夫（Tugan SOKHIEV）首度執棒。

年後2月19日至21日，享譽國際的阿喀郎．汗舞團將帶來收團最終章《祭憶：重生之夜》，同時也是亞洲巡演最後一個場次。阿喀郎．汗也將親自訪台，集結高雄出生且曾獲英國國家舞蹈獎肯定的頂尖舞者簡晶瀅以及十多位女性舞者陣容，打造一場向歷史致敬的跨時空祭典。

2月19日晚上在音樂廳，被譽為莫札特最偉大歌劇的《唐‧喬萬尼》將以歌劇音樂會形式，作為「瘋迷24」前夜的華麗序曲，隨後由全台唯一24小時不間斷的古典音樂盛典《瘋迷24蕭邦》，在2月20日至21日狂熱登場。本屆特別史無前例號召18位實力派鋼琴家接力，一站式解鎖夜曲、波蘭舞曲等180餘首精華創作。21日晚間18:30更首推「瘋迷PLUS加碼場」，特邀金氏世界紀錄大師橫山幸雄演出，邀請樂迷補齊24小時沒演出的蕭邦全編號作品。

節目購票優惠9月10日中午12時起會員早鳥75折優先購，17日中午12時開放一般大眾8折優惠，24日中午12時起全面啟售。詳細售票資訊與節目內容，歡迎至衛武營官網查詢。