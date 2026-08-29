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500碗2026／高雄開趴！屏東惜緣亭1小時狂賣150份、「鼎旺 X LA ONE Bakery」推限定套餐

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
屏東「惜緣亭-米販部」的客家鹹湯圓。圖／500輯攝影團隊提供
屏東「惜緣亭-米販部」的客家鹹湯圓。圖／500輯攝影團隊提供

由《500輯》發起、以在地觀點出發的全台小吃指南「500碗」，今年500碗小吃派對市集首度擴大為台北、高雄雙城巡迴。繼台北場之後，高雄場即日起至8月30日在高雄夢時代幸福廣場登場，本次集結來自各地多家話題名店及限定餐點，帶給民眾一場獨一無二的美味饗宴！

曾榮獲500碗小吃推薦及台灣炒飯王美譽的屏東竹田客家料理人氣店「惜緣亭-米販部」，此次特別出攤500碗小吃市集，店家帶來招牌的「客家鹹湯圓」，手作糯米糰外皮Q軟、並包裹鹹香夠味的內餡，每份兩顆，開賣一個多小時就賣出150份，周日還將帶來「花生豆腐」，口感清爽、細緻綿密，是許多老饕指定必點。

此外，「500盤」與「500碗」雙入圍的台北人氣店「鼎旺麻辣鍋」除攜手「師園鹹酥雞」推出聯名餐點，也首度與高雄指標名店「LA ONE Bakery」，推出高雄場限定組合，將招牌麻辣鴨血豆腐、鹹酥雞搭配酸種麵包，只有現場才吃得到；「LA ONE Bakery」訴求讓好食材走進日常，由主廚簡天才創立於高雄，隸屬於米其林綠星 THOMAS CHIEN Restaurant 餐飲體系，此次出攤除招牌酸種以外，還帶來蛋黃酥、桂圓麵包、墨魚長棍及果醬與飲品等。

「鼎旺麻辣鍋」攜手高雄指標名店「LA ONE Bakery」，推出高雄場限定<a href='/search/tagging/2/套餐' rel='套餐' data-rel='/2/170490' class='tag'><strong>套餐</strong></a>組合。圖／500輯攝影團隊提供
「鼎旺麻辣鍋」攜手高雄指標名店「LA ONE Bakery」，推出高雄場限定套餐組合。圖／500輯攝影團隊提供

同樣來自高雄的「謙稻鍋燒」是隱身左營自由黃昏市場旁的食堂，也是新選500碗的人氣小吃，這次帶來招牌的鍋燒意麵，除原味慢熬口味、還有叻沙鍋燒跟咖椰吐司等。

「謙稻鍋燒」是500碗入選的人氣小吃，這次帶來招牌的鍋燒意麵。圖／500輯攝影團隊提供
「謙稻鍋燒」是500碗入選的人氣小吃，這次帶來招牌的鍋燒意麵。圖／500輯攝影團隊提供

台南花園夜市起家的「明宏拔絲地瓜」，特選台農57號地瓜，外衣裹上嚴選天然純麥芽糖，口感外脆內軟。現場帶來拔絲地瓜、拔絲薯條及拔絲綜合，此外還有季節限定的「花好月圓」，內含地瓜+脆薯+湯圓，每份150元。

台南花園夜市起家的「明宏拔絲地瓜」推出季節限定的「花好月圓」。圖／500輯攝影團隊提供
台南花園夜市起家的「明宏拔絲地瓜」推出季節限定的「花好月圓」。圖／500輯攝影團隊提供

另外還有創立於2017年的「H&H現炸吉拿棒」，店家選用法國 AOP 認證奶油，搭配日本進口頂級麵粉，從麵糰、糖粉到沾醬，全程自己調配、酥脆不膩口。並帶來多種口味，例如經典肉桂、榛果巧克力、海鹽焦糖等。

「H&H現炸吉拿棒」帶來多種口味的經典商品。圖／500輯攝影團隊提供
「H&H現炸吉拿棒」帶來多種口味的經典商品。圖／500輯攝影團隊提供

「豐澤復刻飲品」則帶來多款以天然鮮果調製而成的飲品，其中招牌桂花蜜系列使用天然桂花瓣與二砂糖熬製而成，還有芭樂檸檬、百香等，喝起來清爽不膩口。

同時高雄場也推出「集碗挑戰」活動，採「領卡、吃碗、解任務、抽好禮」四大步驟進行。民眾可先至服務台領取集碗卡，至市集小吃攤位消費並集滿3攤後，再前往指定品牌攤位「TOYOTA、KIRIN一番搾」完成現場互動任務，取得品牌印章後，即可回到服務台參加抽獎，有機會獲得活動限定好禮。

KIRIN一番搾特別來到高雄現場，推出「KIRIN 一番搾 X 2026年500碗 」活動，現場試飲、加入KIRIN Taiwan LINE好友，即可領取品牌限量好禮；現場同時與「迪記法式豬舌飯」攜手，凡購滿「迪記招牌/炭香豬寶盒」後，即可憑餐點及購買證明兌換KIRIN一番搾零糖質啤酒乙罐。

另外，TOYOTA現場也有優惠好康，只要立即加入TOYOTA LINE粉絲、並拍攝TOYOTA車輛並完成社群打卡，即可獲得小吃市集50元折價券，數量有限，換完為止。

曾榮獲500碗小吃推薦及台灣炒飯王美譽的屏東竹田客家料理人氣店「惜緣亭-米販部」。圖／500輯攝影團隊提供
曾榮獲500碗小吃推薦及台灣炒飯王美譽的屏東竹田客家料理人氣店「惜緣亭-米販部」。圖／500輯攝影團隊提供

「LA ONE Bakery」除招牌酸種以外，還帶來蛋黃酥、桂圓麵包、墨魚長棍及果醬與飲品等。圖／500輯攝影團隊提供
「LA ONE Bakery」除招牌酸種以外，還帶來蛋黃酥、桂圓麵包、墨魚長棍及果醬與飲品等。圖／500輯攝影團隊提供

「豐澤復刻飲品」主打天然鮮果調製而成的飲品。圖／500輯攝影團隊提供
「豐澤復刻飲品」主打天然鮮果調製而成的飲品。圖／500輯攝影團隊提供

「KIRIN 一番搾 X 2026年500碗 」活動，現場試飲、加入KIRIN Taiwan LINE好友，即可領取品牌限量好禮。圖／500輯攝影團隊提供
「KIRIN 一番搾 X 2026年500碗 」活動，現場試飲、加入KIRIN Taiwan LINE好友，即可領取品牌限量好禮。圖／500輯攝影團隊提供

台北人氣店「鼎旺麻辣鍋」除攜手「師園鹹酥雞」推出聯名餐點，也首度與高雄指標名店「LA ONE Bakery」，推出高雄場限定組合。圖／500輯攝影團隊提供
台北人氣店「鼎旺麻辣鍋」除攜手「師園鹹酥雞」推出聯名餐點，也首度與高雄指標名店「LA ONE Bakery」，推出高雄場限定組合。圖／500輯攝影團隊提供

TOYOTA現場也有優惠好康，只要立即加入TOYOTA LINE粉絲、並拍攝TOYOTA車輛並完成社群打卡，即可獲得小吃市集50元折價券，換完為止。圖／500輯攝影團隊提供
TOYOTA現場也有優惠好康，只要立即加入TOYOTA LINE粉絲、並拍攝TOYOTA車輛並完成社群打卡，即可獲得小吃市集50元折價券，換完為止。圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

500碗2026官網：https://udn.com/500bowlsaward/

500碗2026全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/kpRv1q

※酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗 套餐 派對

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