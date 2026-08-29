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500碗2026／台南「詹記家常飯桌鮮魚湯」首度出攤！租界炭火蝦飯、迪記法式豬舌飯熱賣

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
「詹記家常飯桌鮮魚湯」推出海味爆擊漂亮飯套餐，每份250元，兩天共限量200份。圖／500輯攝影團隊提供
「詹記家常飯桌鮮魚湯」推出海味爆擊漂亮飯套餐，每份250元，兩天共限量200份。圖／500輯攝影團隊提供

由《500輯》發起、以在地觀點出發的全台小吃指南「500碗」，今年500碗小吃派對市集首度擴大為台北、高雄雙城巡迴。繼台北場之後，高雄場即日起至8月30日在高雄夢時代幸福廣場登場，一口氣集結各地人氣小吃，美食饕客們絕對不要錯過！

500碗小吃派對市集高雄場，一早雖飄著細雨，但依舊吸引眾多嘗鮮民眾。圖／500輯攝影團隊提供
500碗小吃派對市集高雄場，一早雖飄著細雨，但依舊吸引眾多嘗鮮民眾。圖／500輯攝影團隊提供

雖然今天一早高雄飄著細雨，但依舊吸引眾多嘗鮮民眾，許多攤位在市集開賣前，就聚集排隊人潮。本次高雄場集結多家話題名店，除500碗入選店家，也有甫入圍米其林必比登的小吃，像是來自台南的「詹記家常飯桌鮮魚湯」結合台南傳統「飯桌仔」文化，主打魚類為主的家常菜色，此番首度出攤參加美食市集，就獻給「500碗」，並帶來海味爆擊漂亮飯套餐，內含用虱目魚做的魚肉燥飯，以及午仔魚一夜干滷製的鹹魚滷肉，每份250元，兩天共限量200份。

來自台中的「租界炭火蝦飯」則是第四度參與這場全台矚目的小吃盛事，老闆表示，「500碗小吃派對就是全台最指標性的美食市集！」，這次帶來全新加量的「蝦皇蝦多多飯」，堅持選用優質的台灣米，搭配在地手削玉米，以及加入鮮乳坊牛奶的滑蛋與無毒白蝦，開賣才不到一小時就熱銷超過200份。

來自台中的「租界炭火蝦飯」帶來全新加量的「蝦皇蝦多多飯」。圖／500輯攝影團隊提供
來自台中的「租界炭火蝦飯」帶來全新加量的「蝦皇蝦多多飯」。圖／500輯攝影團隊提供

位於高雄龍華市場的迪記法式豬舌飯，則是今年新科「500碗」入選店家，此次為「500碗」市集特別準備店內最具代表性的「招牌炭香豬寶盒」，首日狂賣超過200份。主廚以法式料理手法重新詮釋台灣溫體豬舌，先以香料油舒肥約15小時，再以噴槍炙燒並搭配蒜味酸奶醬及炭香醬汁，米飯則選用高雄147號米，此外，迪記也將店內招牌飲品如梅子可樂帶到市集。現場排隊民眾也不乏高雄在地人，並表示之前去店裡吃過，「現在可以直接在市集吃到很方便。」

位於高雄龍華市場的迪記法式豬舌飯，特別準備店內最具代表性的「招牌炭香豬寶盒」，首日狂賣超過200份。圖／500輯攝影團隊提供
位於高雄龍華市場的迪記法式豬舌飯，特別準備店內最具代表性的「招牌炭香豬寶盒」，首日狂賣超過200份。圖／500輯攝影團隊提供

此外，同時榮獲「500盤」與「500碗」雙料肯定的台北人氣店「鼎旺麻辣鍋」也攜手師大夜市名店「師園鹹酥雞」南下，並融合兩家經典小吃推出聯名餐點，內含麻辣鴨血豆腐油條+師園鹽酥雞+招牌雞爪，每份240元；以鼎旺經典的麻辣鴨血豆腐為核心，搭配老油條，再加入師園現炸鹽酥雞，讓麻辣湯底的濃郁香氣與炸物酥脆口感相互融合。

另外，也是500碗入選人氣店家、來自台南的「永香鹽水雞」也推出限定套餐，匯集店內人氣餐點如雞胸肉、雞腿肉、馬鈴薯、杏鮑菇、櫛瓜及筊白筍等，首日開賣同樣不到一小時，就賣出上百份。

來自台南的「永香鹽水雞」也推出市集限定套餐，匯集店內人氣餐點。圖／500輯攝影團隊提供
來自台南的「永香鹽水雞」也推出市集限定套餐，匯集店內人氣餐點。圖／500輯攝影團隊提供

除了吃遍人氣小吃，今年高雄場也推出「集碗挑戰」活動，採「領卡、吃碗、解任務、抽好禮」四大步驟進行。民眾可先至服務台領取集碗卡，至市集小吃攤位消費並集滿3攤後，再前往指定品牌攤位「TOYOTA、KIRIN一番搾」完成現場互動任務，取得品牌印章後，即可回到服務台參加抽獎，有機會獲得活動限定好禮。

KIRIN一番搾特別來到高雄現場，推出「KIRIN 一番搾 X 2026年500碗 」活動，現場試飲、加入KIRIN Taiwan LINE好友，即可領取品牌限量好禮；現場同時與「迪記法式豬舌飯」攜手，凡購滿「迪記招牌/炭香豬寶盒」後，即可憑餐點及購買證明兌換KIRIN一番搾零糖質啤酒乙罐。

另外，TOYOTA現場也有優惠好康，只要立即加入TOYOTA LINE粉絲、並拍攝TOYOTA車輛並完成社群打卡，即可獲得小吃市集50元折價券，數量有限，換完為止。

來自台南的「詹記家常飯桌鮮魚湯」首度出攤參加美食市集，就獻給「500碗」，並帶來海味爆擊漂亮飯套餐。圖／500輯攝影團隊提供
來自台南的「詹記家常飯桌鮮魚湯」首度出攤參加美食市集，就獻給「500碗」，並帶來海味爆擊漂亮飯套餐。圖／500輯攝影團隊提供

鼎旺麻辣鍋攜手師園鹽酥雞推出限定聯名餐點，將兩家經典小吃品牌的代表作結合。圖／500輯攝影團隊提供
鼎旺麻辣鍋攜手師園鹽酥雞推出限定聯名餐點，將兩家經典小吃品牌的代表作結合。圖／500輯攝影團隊提供

市集現場只要立即加入TOYOTA LINE粉絲、並拍攝TOYOTA車輛並完成社群打卡，即可獲得小吃市集50元折價券。圖／500輯攝影團隊提供
市集現場只要立即加入TOYOTA LINE粉絲、並拍攝TOYOTA車輛並完成社群打卡，即可獲得小吃市集50元折價券。圖／500輯攝影團隊提供

「KIRIN 一番搾 X 2026年500碗 」活動，現場試飲、加入KIRIN Taiwan LINE好友，即可領取品牌限量好禮。圖／500輯攝影團隊提供 ※酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「KIRIN 一番搾 X 2026年500碗 」活動，現場試飲、加入KIRIN Taiwan LINE好友，即可領取品牌限量好禮。圖／500輯攝影團隊提供 ※酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

500碗2026官網：https://udn.com/500bowlsaward/

500碗2026全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/kpRv1q

※酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗 派對 小吃

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