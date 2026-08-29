500碗2026／高雄場開吃！阿鳳米食、玉里臭豆腐一日限定出攤

「500碗」小吃派對今年首度前進高雄，來到高雄夢時代幸福廣場。圖／500輯攝影團隊提供

由指標質感媒體《500輯》於2023年首創的全台小吃新指南「500碗」，今年進入第四屆，首度將小吃派對市集擴大為台北、高雄雙城巡迴。繼台北場6月盛大登場後，今（29日）首度南下高雄夢時代幸福廣場，適逢周末假日，吸引大量民眾熱情湧入。

週末一日限定攤位「阿鳳米食」來自南投埔里。圖／500輯攝影團隊提供

週末一日限定攤位「阿鳳米食」來自南投埔里，品牌創立於1956年，至今傳承五代，堅持手作傳統米食。「阿鳳米食」這次清晨七點就從埔里開車南下，帶來小草仔粿、小紅龜粿、小芋頭粿、小甜米糕等招牌產品，從粿皮到內餡都保留傳統手作的溫度，400份點心不到3小時即完售，讓現場民眾一口吃進南投埔里的古早米食記憶，也感受傳統手藝的細膩與溫度。

同樣在29日一日限定出攤的「玉里橋頭臭豆腐」，更是「500碗」常勝軍，也是花蓮玉里傳承超過一甲子的老字號臭豆腐名店。招牌臭豆腐以三種不同油溫分段酥炸，讓外皮呈現酥脆口感，內裡則保留水分與嫩度，再搭配酸爽泡菜、清甜蘿蔔絲與九層塔，形成經典的花蓮玉里風味。這次現場供應三種口味涼拌臭豆腐與酥炸臭豆腐真空包，還有450公克包裝的大金裝泡菜，讓民眾把熟悉的玉里好味道一次帶回家。

29日一日限定出攤的「玉里橋頭臭豆腐」，是「500碗」常勝軍。圖／500輯攝影團隊提供

2019年創立於高雄的「Her呷雞蛋糕」，從路邊餐車到一場場從南到北的市集，至今已累積不少死忠粉絲客群。更在2023年受外交部邀約，參加國慶晚宴現場製作雞蛋糕。這次為「500碗」帶來桂冠花生湯圓、奶油卡士達、雙倍牽絲起司、OREO夾心餅乾等創意口味雞蛋糕與多款沁涼飲品，讓熟悉的古早味，也能吃出令人驚喜的新滋味。

「Her呷雞蛋糕」帶來多款創意口味雞蛋糕。圖／500輯攝影團隊提供

預定週日一日限定登場的「糯夫米糕」，從流動攤販起家，專注於台南在地燉米糕，從記憶中的外婆手藝出發，重新思考米糕的可能性。不同於傳統米糕印象，招牌「麻油豬軟骨燉米糕」以燉煮方式呈現，米粒黏而不糊、帶著彈性，搭配軟嫩入味的豬軟骨，讓米糕也能有截然不同的口感與風味。

同樣將於30日一日限定出攤的「貳春smoothie」，專注以台灣當季水果製作冰沙，強調不額外添加化學添加物，保留水果本身自然的香氣與甜味，打造甜而不膩、入口滑順的天然果香。從水果出發、專心做好冰沙，也正是「貳春smoothie」最簡單的堅持。

KIRIN一番搾特別來到高雄現場，推出「KIRIN 一番搾 X 2026年500碗 」活動，現場試飲、加入KIRIN Taiwan LINE好友，即可領取品牌限量好禮；現場同時與「迪記法式豬舌飯」攜手，凡購滿「迪記招牌/炭香豬寶盒」後，即可憑餐點及購買證明兌換KIRIN一番搾零糖質啤酒乙罐。

立即加入TOYOTA LINE粉絲、並拍攝TOYOTA車輛並完成社群打卡，即可獲得小吃市集50元折價券。圖／500輯攝影團隊提供

TOYOTA現場也有優惠好康，只要立即加入TOYOTA LINE粉絲、並拍攝TOYOTA車輛並完成社群打卡，即可獲得小吃市集50元折價券，數量有限，換完為止。

今年500碗市集高雄場也推出「集碗挑戰」活動，採「領卡、吃碗、解任務、抽好禮」四大步驟進行。首先於服務台領取集碗卡，接著至市集小吃攤位消費，集滿3攤後即可進入下一階段。再前往指定品牌攤位「TOYOTA去哪吃 App、KIRIN一番搾」2家，完成品牌現場互動任務，即可獲得品牌印章。完成關卡後，即可至服務台參加抽獎，有機會獲得活動限定好禮。

高雄場也攜手中國信託uniopen聯名卡推出現場消費優惠，於小吃攤位出示中國信託uniopen聯名卡，單筆消費現折5元；使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡於現場結帳，還可享8% OPENPOINT回饋，活動期間每戶每場回饋上限80點，每場總點數回饋上限10萬點。

此外，今年「500碗」首度推出限量「500碗吃貨禮包」，內含指定餐點保證兌換券2張、500碗品牌托特包、磁吸小燈牌、隨身衛生紙、《2026全台小吃踩點清單》及KIRIN品牌禮品。從全台人氣小吃、限定出攤名店到集碗挑戰與吃貨禮包，「500碗小吃派對市集」邀請民眾在高雄用味蕾吃遍全台。

500碗2026指定用車TOYOTA The 60th-COROLLA 60週年典藏版，來到高雄場現場。圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026 THE 500 BOWLS AWARD 2026 主辦單位：500輯 永續支持：環境部 指定用車：TOYOTA 共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡 指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒 贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油 500碗2026官網：https://udn.com/500bowlsaward/ 500碗2026全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/kpRv1q

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