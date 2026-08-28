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REDMI Note 17 Series登台！主打超大電量 Pro Max導入獨家變色背蓋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
REDMI Note 17 Pro Max 5G於曜變橙配色導入獨特的光致變色背蓋設計，在陽光照射下可由雲朵白轉變為溫暖的粉橘色。圖／小米提供
REDMI Note 17 Pro Max 5G於曜變橙配色導入獨特的光致變色背蓋設計，在陽光照射下可由雲朵白轉變為溫暖的粉橘色。圖／小米提供

小米今天（8月28日）正式在台推出全新REDMI Note 17 Series，延續「小金剛」強悍耐用基因，從用戶最有感的續航、防護到長期使用體驗全面進化，重新定義中階手機體驗。REDMI Note系列首度推出全新機型REDMI Note 17 Pro Max 5G，搭載9,210mAh超大容量矽碳電池，寫下目前全台智慧手機最大電量紀錄；REDMI Note 17 Pro 5G亦配備8,340mAh大容量電池，滿足重度使用情境下的續航需求。兩款機型皆具備Corning® Gorilla® Glass Victus® 2與IP68防塵防水等級，同時支援長達6年安全性更新。

REDMI Note 17 Series此次大幅提升電池容量，其中REDMI Note 17 Pro Max 5G搭載9,210mAh矽碳電池，充滿電後日常使用最長可達3天續航，並可支援最長37小時影片播放、19小時遊戲或13小時錄影，搭配100W HyperCharge極速快充，充電20分鐘即可滿足一日使用需求，更支援27W有線反向充電，能臨時化身行動電源，為其他相容裝置補充電力。

REDMI Note 17 Pro 5G搭載8,340mAh矽碳電池，單次充電可提供超過2天的使用續航，最長支援28小時影片播放；搭配67W HyperCharge極速快充，最快34分鐘即可充至50%，並支援22.5W有線反向充電。為確保長期可靠性，兩款新機透過智慧電池管理系統可在約6年的日常使用後，幫助電池維持至少80%的容量，亦通過 TÜV SÜD 五星電池效能認證。

在外型設計上，REDMI Note 17 Series以平面螢幕、柔和圓角與質感背蓋打造更加簡潔俐落的視覺，同時兼顧舒適手感。REDMI Note 17 Pro Max 5G更於曜變橙配色導入獨特的光致變色背蓋設計，在陽光照射下可由雲朵白轉變為溫暖的粉橘色，讓機身隨環境展現不同視覺效果。

兩款新機皆搭載6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED螢幕、5,000萬畫素主鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭，搭配AI去反光、AI魔法消除Pro、AI影像擴充等AI創作工具，讓日常拍攝與社群分享更便利。兩款新機也支援IP68防塵防水等級，REDMI Note 17 Pro Max 5G更首次支援水下相機功能。

即日起至9月30日首銷期間購買REDMI Note 17 Series，即可限時獲贈價值近萬元的 「REDMI MaxCare金剛保固」，涵蓋3年電池保固1次、2年螢幕換新1次、2年背蓋換新1次，以及2年整機保固（1年基礎保固＋1年延長保固）。

REDMI Note 17 Pro Max 5G提供玄夜黑、暮霞紫、曜變橙等3種配色，並推出8GB＋512GB、12GB＋256GB、8GB＋256GB等3種容量版本，售價分別為16,999元、15,999元、14,999元；REDMI Note 17 Pro 5G則提供玄夜黑、丁香紫、天空藍等3種配色，同樣推出8GB＋512GB、12GB＋256GB、8GB＋256GB等3種容量版本，售價分別為14,999元、13,999元、12,999元。即日起正式開賣，可透過小米商城mi.com、全台小米之家，以及蝦皮商城小米旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館、Yahoo購物中心小米旗艦館、東森購物網小米旗艦館、7-ELEVEN i預購小米旗艦館購買；9月1日起REDMI Note 17 Series 亦將於電信通路開售，並推出多項購機優惠。

●附註：詳細活動內容以官網、各通路公告為準。

REDMI Note 17 Series全系列搭載Xiaomi HyperOS 3，更提供長達6年安全性更新。圖／小米提供
REDMI Note 17 Series全系列搭載Xiaomi HyperOS 3，更提供長達6年安全性更新。圖／小米提供

REDMI Note 17 Pro Max 5G搭載9,210mAh矽碳電池，成為目前全台最大電量的智慧手機，充滿電後日常使用最長可達3天續航。圖／小米提供
REDMI Note 17 Pro Max 5G搭載9,210mAh矽碳電池，成為目前全台最大電量的智慧手機，充滿電後日常使用最長可達3天續航。圖／小米提供

REDMI Note 17 Pro Max 5G通過TÜV SÜD南德五星防摔防水認證，更首次支援水下相機功能。圖／小米提供
REDMI Note 17 Pro Max 5G通過TÜV SÜD南德五星防摔防水認證，更首次支援水下相機功能。圖／小米提供

REDMI Note 17 Pro Max 5G、REDMI Note 17 Pro 5G皆搭載6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED螢幕，並通過TÜV Rheinland三重護眼認證。圖／小米提供
REDMI Note 17 Pro Max 5G、REDMI Note 17 Pro 5G皆搭載6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED螢幕，並通過TÜV Rheinland三重護眼認證。圖／小米提供

小米正式在台推出全新REDMI Note 17 Series，從用戶最有感的續航、防護到長期使用體驗全面進化。圖／小米提供
小米正式在台推出全新REDMI Note 17 Series，從用戶最有感的續航、防護到長期使用體驗全面進化。圖／小米提供

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