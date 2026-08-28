REDMI Note 17 Series登台！主打超大電量 Pro Max導入獨家變色背蓋

小米今天（8月28日）正式在台推出全新REDMI Note 17 Series，延續「小金剛」強悍耐用基因，從用戶最有感的續航、防護到長期使用體驗全面進化，重新定義中階手機體驗。REDMI Note系列首度推出全新機型REDMI Note 17 Pro Max 5G，搭載9,210mAh超大容量矽碳電池，寫下目前全台智慧手機最大電量紀錄；REDMI Note 17 Pro 5G亦配備8,340mAh大容量電池，滿足重度使用情境下的續航需求。兩款機型皆具備Corning® Gorilla® Glass Victus® 2與IP68防塵防水等級，同時支援長達6年安全性更新。

REDMI Note 17 Series此次大幅提升電池容量，其中REDMI Note 17 Pro Max 5G搭載9,210mAh矽碳電池，充滿電後日常使用最長可達3天續航，並可支援最長37小時影片播放、19小時遊戲或13小時錄影，搭配100W HyperCharge極速快充，充電20分鐘即可滿足一日使用需求，更支援27W有線反向充電，能臨時化身行動電源，為其他相容裝置補充電力。

REDMI Note 17 Pro 5G搭載8,340mAh矽碳電池，單次充電可提供超過2天的使用續航，最長支援28小時影片播放；搭配67W HyperCharge極速快充，最快34分鐘即可充至50%，並支援22.5W有線反向充電。為確保長期可靠性，兩款新機透過智慧電池管理系統可在約6年的日常使用後，幫助電池維持至少80%的容量，亦通過 TÜV SÜD 五星電池效能認證。

在外型設計上，REDMI Note 17 Series以平面螢幕、柔和圓角與質感背蓋打造更加簡潔俐落的視覺，同時兼顧舒適手感。REDMI Note 17 Pro Max 5G更於曜變橙配色導入獨特的光致變色背蓋設計，在陽光照射下可由雲朵白轉變為溫暖的粉橘色，讓機身隨環境展現不同視覺效果。

兩款新機皆搭載6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED螢幕、5,000萬畫素主鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭，搭配AI去反光、AI魔法消除Pro、AI影像擴充等AI創作工具，讓日常拍攝與社群分享更便利。兩款新機也支援IP68防塵防水等級，REDMI Note 17 Pro Max 5G更首次支援水下相機功能。

即日起至9月30日首銷期間購買REDMI Note 17 Series，即可限時獲贈價值近萬元的 「REDMI MaxCare金剛保固」，涵蓋3年電池保固1次、2年螢幕換新1次、2年背蓋換新1次，以及2年整機保固（1年基礎保固＋1年延長保固）。

REDMI Note 17 Pro Max 5G提供玄夜黑、暮霞紫、曜變橙等3種配色，並推出8GB＋512GB、12GB＋256GB、8GB＋256GB等3種容量版本，售價分別為16,999元、15,999元、14,999元；REDMI Note 17 Pro 5G則提供玄夜黑、丁香紫、天空藍等3種配色，同樣推出8GB＋512GB、12GB＋256GB、8GB＋256GB等3種容量版本，售價分別為14,999元、13,999元、12,999元。即日起正式開賣，可透過小米商城mi.com、全台小米之家，以及蝦皮商城小米旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館、Yahoo購物中心小米旗艦館、東森購物網小米旗艦館、7-ELEVEN i預購小米旗艦館購買；9月1日起REDMI Note 17 Series 亦將於電信通路開售，並推出多項購機優惠。

●附註：詳細活動內容以官網、各通路公告為準。

REDMI Note 17 Series全系列搭載Xiaomi HyperOS 3，更提供長達6年安全性更新。圖／小米提供

REDMI Note 17 Pro Max 5G搭載9,210mAh矽碳電池，成為目前全台最大電量的智慧手機，充滿電後日常使用最長可達3天續航。圖／小米提供

REDMI Note 17 Pro Max 5G通過TÜV SÜD南德五星防摔防水認證，更首次支援水下相機功能。圖／小米提供

REDMI Note 17 Pro Max 5G、REDMI Note 17 Pro 5G皆搭載6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED螢幕，並通過TÜV Rheinland三重護眼認證。圖／小米提供