想存錢或體驗不同文化？ 網友熱議TOP8「打工度假國家」你也能圓異國生活夢！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「打工度假國家」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的TOP8打工度假國家有哪些。

近年來「打工度假」成為不少人跳脫舒適圈、實踐異國生活夢的熱門途徑，每個人出發動機各不相同，不論是想增進語言能力、存下第一桶金，亦或是享受不同文化風情，找到契合個人規劃的國家，都是圓夢的第一步。本文整理出網友熱議的TOP8「打工度假國家」，一起看看哪些國家人氣最高！

「澳洲」無名額上限最受青睞 「日本」文化熟悉成熱門選擇

網友熱議TOP8打工度假國家 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「打工度假國家」的相關話題討論，可以發現「澳洲」是許多網友前往打工度假的優先選擇。根據台灣「青年度假打工計畫」，在台灣合作的17個打工度假國家中，澳洲除了「年度申請名額無上限」外，申請條件也相對容易符合，讓有意出發的民眾能更有彈性地規劃海外生活，而優渥的薪資制度更是吸引大量求職者的關鍵。

社群中便常見網友分享選擇去澳洲打工度假後，讓他有「薪水跟努力成正比」的感覺，也有人點出「我不會說錢很好賺 但是努力就真的能看到回報」，甚至一試成主顧，積極籌畫下次打工度假。

和台灣地理位置鄰近且文化相近的「日本」，一向是國人海外旅遊的熱門選擇，良好的治安與熟悉的環境，同樣吸引不少年輕人爭取前往打工度假。相較於無名額限制的澳洲，日本目前每年僅開放兩梯次、共計 10,000 個打工度假名額，且申請時需繳交履歷書、理由書等審查文件，讓網友笑稱想在激烈競爭中入選，可能還得「靠運氣」。

除了繁瑣的事前準備，語言門檻也是讓許多人猶豫不決的原因之一。有網友坦言自己出發前天天擔心「我這破日文，真的有人會錄用我嗎？」，但實際到當地體驗後發現「打工度假最重要的不是語言，而是你願不願意持續去嘗試」；另外也有網友表示非常感謝自己曾經的勇氣，並鼓舞眾人「想做什麼就去做吧 年輕也只有一次而已」。

幅員遼闊的「加拿大」也是許多人嚮往的打工度假目的地，論壇上常見網友請益與交流各省城市落腳點、滑雪場等季節性職缺的實用資訊，幫助網友縮小選擇範圍。

除了職缺討論外，也有網友分享當初選加拿大是因為「想選一個離台灣很遙遠的地方」，也透過這個決定發現自己「真的很享受在國外說著自己不熟悉的語言去摸索自我成長的過程」，並用親身經歷鼓勵網友「打工度假不是只給人生迷茫的人，而是開始另一段認識自己的旅程」，藉由走出熟悉的生活環境探索自我。

「美國」則和其他國家不同，其性質屬於專為在學青年設計的「WAT 暑期打工旅遊計畫（Work and Travel USA）」。該計畫限定大專院校在校生或應屆畢業生參與，申請者須具備一定外語能力，並通過機構與美國雇主的英文面試才能取得簽證。

雖然申請前期有許多關卡，但有不少網友分享回憶並極力推薦「拜託所有大學生都給我去美國打工度假」，提到在「短短三個月可以看到春夏秋冬」是非常難忘的體驗；也有人分享「遊樂園打工過超好玩，也認識一群革命情感的朋友」，認為應該把握打工度假機會多方交流、體驗不同的生活環境，尋找自己理想的生活方式。

打工度假不僅是一個新鮮體驗，也是重新認識自我與世界的契機。若有意規劃海外打工度假，建議出發前先行評估自身的經濟條件、語言能力與人生目標，並詳加了解各國的簽證規範與申請時程。只要做好充足準備並抱持開放心態、勇敢跨出舒適圈，海外生活中的各種經歷，都可能為人生履歷增添無可取代的精彩收穫！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「打工度假國家」相關討論則數。

觀測期間：2025/08/01~2026/08/01，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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