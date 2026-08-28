開學補給懶人包！7-ELEVEN吃喝採買限時優惠 三角飯糰、三明治都入列

迎接9月新學期，7-ELEVEN鎖定學生「開學食飲」與「外宿採買」兩大需求，推出聯名小物集點、食飲及生活用品優惠，繳學雜費、網購取貨集點抽新款手機。9月2日至9月6日更推出限時5天會員專屬優惠活動，uniopen會員於門市購買指定商品單筆滿250元即可參加抽獎，有機會抽中最高250元購物金、CITY CAFE美式咖啡等好禮；消費滿1,111元再送好禮兌換券，可兌換雞蛋、衛生紙等民生用品。

7-ELEVEN祭出三明治和御飯糰超值優惠活動，自8月31日至9月15日三角飯糰全品項任選第2件6折，滿77元再享OPENPOINT點數10倍送；9月2日至9月29日原賞三明治全品項均可搭配「超值組合餐」55元起；還有熱食自助區原型食物（所長茶葉蛋、黃金水煮蛋、黃金滷蛋、蒸玉米、蒸/烤地瓜、馬鈴薯）12月22日前任2件OPENPOINT點數10倍送，9月15日前熱狗大亨堡任2件88折活動，滿足學生飽足需求。

看好年輕族群對咖哩飯的喜愛，7-ELEVEN自9月2日起全新企劃「元氣咖哩季」，觀察咖哩飯年銷售額破億元商品將近10款，像是大眾熟悉的佛蒙特咖哩系列、綠咖哩、歐姆蛋牛肉咖哩飯等多元風味都相當受到歡迎，7-ELEVEN本次也帶來多款新品滿足消費者味蕾，包括使用薑黃飯搭配提高蔬菜比例的「香烤雞腿排彩蔬咖哩飯」、以佛蒙特咖哩和起司片帶來香濃牽絲口感的「咖哩雞肉熱壓土司」，同步推薦與日本最大咖哩專賣店CoCo壹番屋聯名的｢咖哩雞排起司飯糰」和「豬排咖哩蛋包飯」，另有蔬食者可食用的「陽明春天南洋咖哩燴飯」，並於OPENPOINT APP推出購買指定咖哩商品可集點兌換BEAMS DESIGN餐具組活動，還有機會抽東京雙人來回機票（詳細活動辦法請見OPENPOINT APP公告）；9月2日至9月15日買便當／燴飯搭配統一茶裏王四季春茶或伯爵紅茶，飲料半價（現省12元）。

學生族最愛的早餐及下午茶則推出統一麵包「究極湯種」、晨光GOLD生土司「生湯種」兩大系列，以獨家湯種工藝，帶來更柔軟與保濕感的麵包與土司，9月2日至9月15日推出烘焙指定商品第2件省10元優惠，並於9月15日前OPENPOINT APP小七集點卡同步推出「統一麵包美好集點GO」活動，購買指定統一麵包即可集點，集滿指定點數有機會兌換plain-me聯名限定周邊。

飲品部分，7-ELEVEN即日起推出超商店內首款HPP冷高壓殺菌「聖德科斯100%西瓜汁」以及「聖德科斯蘋果檸檬奇亞籽綜合果蔬汁」，具有濃郁果香的日本「格力高杏仁果飲」限時嘗鮮價35元、2入59元；自9月2日至9月6日更推出雪淋霜、酷聖霜霜淇淋（限定杯裝）使用指定三大支付工具享第2件10元以及思樂冰超大杯（限定南部部分門市）、特大杯第2件10元優惠。

全台逾3,400家7-ELEVEN門市設有「時尚文具專區」方便就近採買，當中以筆、黏貼類、修正帶三大類最受到消費者青睞，販售上百種的筆款與文具用品。另外外宿族必備居家用品，7-ELEVEN全店集點即日起推出拖車收納袋、床墊、記憶枕、購物車、收納箱、功能椅等租屋必備居家用品，幫家中學子換新設備優惠精省。

繳學雜費、網購取貨還能抽最新款手機，9月2日至10月13日到7-ELEVEN繳學雜費、賣貨便取貨及繳信用卡帳單，可參加OPENPOINT APP小七集點卡推出的「安心取與帳單繳費集點GO」活動，開學季更祭出繳學雜費及賣貨便取貨每筆額外贈4點，集滿5點即可兌換1次抽獎機會，有機會將三星Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB、AirPods Pro 3等好禮帶回家，詳細活動辦法請依OPENPOINT APP公告為主。針對家長與學生族群，9月2日至9月15日到7-ELEVEN繳學雜費，再享「4×6課表貼紙列印買一送一優惠券」。

此外，7-ELEVEN攜手Yahoo購物與趨勢科技共同發起「2026巷口防詐守護季」，將防詐深入日常生活，即日起至9月18日於全台7-ELEVEN門市掃描指定QR Code，即可免費體驗「AI防詐達人APP」兩個月，年底前升級正式版可享549元優惠價，再送限量CITY CAFE中杯美式咖啡兌換券。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

看好年輕族群對咖哩飯的喜愛，7-ELEVEN自9月2日起推出全新企劃「元氣咖哩季」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起推出超商店內首款HPP冷高壓殺菌「聖德科斯100%西瓜汁」以及「聖德科斯蘋果檸檬奇亞籽綜合果蔬汁」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出統一麵包「究極湯種」、晨光GOLD生土司「生湯種」兩大系列，以獨家湯種工藝，帶來更柔軟與保濕感的麵包與土司。圖／7-ELEVEN提供

OPENPOINT APP推出購買指定咖哩商品可集點兌換BEAMS DESIGN餐具組活動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN熱食自助區原型食物（所長茶葉蛋、黃金水煮蛋、黃金滷蛋、蒸玉米、蒸烤地瓜、馬鈴薯）12月22日前任2件OPENPOINT點數10倍送。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全台逾3,400家門市設有「時尚文具專區」方便就近採買。圖／7-ELEVEN提供