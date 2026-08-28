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隱形增高、雲朵鞋成亮點！檀健次入鏡HOGAN 2026秋冬形象 實穿也機能

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國男星檀健次。圖／HOGAN提供
中國男星檀健次。圖／HOGAN提供

40年前的1986，HOGAN在米蘭誕生、並在今年2026迎接重要的40周年紀念時刻。品牌近期發表了2026秋冬系列，並邀請全球代言人、中國男星檀健次入鏡，以「城市之上」（Above the City）為題，展現米蘭街頭的輕奢風格外，並揭露了Hyperlight、H719 Hi-Light、Crosswind，以及Athletic四大系列季節新品。

本次形象視覺選在一片開闊的城市天際線下，並透過檀健次的眼神與放鬆的肢體語言，傳遞出自信印象；本季重點穿搭聚焦在層次感豐富的秋冬單品，如質感麂皮連帽外套、丹寧夾克內搭連帽T恤，以及保暖的羊毛剪裁皮革外套，鞋款亮點則主打標誌性「H」字標誌設計，從復古流線的慢跑鞋、簡約俐落的皮革休閒鞋，到具份量感的厚底鞋履，展現兼具機能與精緻感的現代街頭美學。

HOGAN 206秋冬新品的Hyperlight在色塊與視覺上堆疊出豐富層次，鞋款選用了4.5公分的厚底與記憶鞋墊，並帶來經典馬鞍棕、大教堂深灰、米蘭紅與夜黑空等配色；將登山鞋鞋型轉譯設計的H719 Hi-Light男士雲朵鞋則選用細緻納帕皮革，並具5公分微厚底與撞色鞋底設計。

以滑板鞋為靈感低筒休閒鞋Crosswind則是將經典H Logo挪移至鞋側前方、因此帶來視覺變奏，系列全數帶來咖啡、藍色、紅、綠色等四款，並搭配白色或牛奶糖色鞋底；Athletic系列則強調薄底跑鞋美學，其鞋頭選用T-Toe設計、並搭載記憶鞋墊與彈力鞋底，鞋款更具隱藏式內增高設計，自然修飾身形比例與均衡比例，讓秋冬輕鬆自信走跳、展現時髦的米蘭街頭風格。

HOGAN Athletic米蘭紅與大理石白logo異材質拼接男士休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供
HOGAN Athletic米蘭紅與大理石白logo異材質拼接男士休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供

HOGAN Cool拱廊米與托斯卡尼陶土色logo皮革男士休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供
HOGAN Cool拱廊米與托斯卡尼陶土色logo皮革男士休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供

HOGAN H-Stripes拱廊米與托斯卡尼陶土色logo皮革男士休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
HOGAN H-Stripes拱廊米與托斯卡尼陶土色logo皮革男士休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供

檀健次為HOGAN拍攝了品牌2026秋冬形象廣告，展現米蘭風格的街頭愜意。圖／HOGAN提供
檀健次為HOGAN拍攝了品牌2026秋冬形象廣告，展現米蘭風格的街頭愜意。圖／HOGAN提供

HOGAN Crosswind拱廊米與倫巴底運河綠logo皮革男士休閒鞋，17,600元。圖／HOGAN提供
HOGAN Crosswind拱廊米與倫巴底運河綠logo皮革男士休閒鞋，17,600元。圖／HOGAN提供

HOGAN H719夜幕藍皮革男士休閒鞋，20,300元。圖／HOGAN提供
HOGAN H719夜幕藍皮革男士休閒鞋，20,300元。圖／HOGAN提供

HOGAN Crosswind拱廊米與倫巴底運河綠logo皮革男士休閒鞋，17,600元。圖／HOGAN提供
HOGAN Crosswind拱廊米與倫巴底運河綠logo皮革男士休閒鞋，17,600元。圖／HOGAN提供

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