星巴克粉絲準備！2027年曆＋萌熊飲料包9月1日開賣 紫色限定款首發台北

星巴克2027年曆準備登場！今年以「BREW YOUR FUTURE」為主題，將年曆結合超萌Bearista小熊飲料造型包，9月1日起全台門市及線上門市開賣。每組1080元，共推出咖啡棕、溫潤米、柔紫色3款年曆，小熊飲料造型包則以盲盒方式隨機搭配，為新一年增添收藏樂趣。

今年星巴克年曆以莫蘭迪色系呈現，封面加入細緻水平織紋，咖啡棕、溫潤米之外，柔紫色更是星巴克典藏DREAM PLAZA台北首賣限定款。年曆不只用來記錄行程，每本後方還附有12張星巴克好友分享券，使用期限為2027年1月1日至12月30日，讓一整年的咖啡時光都能與朋友分享。

最吸睛的則是首度搭配年曆推出的「Bearista小熊飲料造型包」。4款小熊分別化身星巴克人氣飲品，包括巧克力可可碎片星冰樂、阿里山蜜柚烏龍青茶、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽，以及星巴克典藏DREAM PLAZA台北限定的紫嵐輕影薰衣草伯爵茶那堤。

小熊造型包融入飲料杯元素，以隨機盲盒形式包裝，每本年曆搭配一個，購買時無法指定顏色，開盒才能揭曉今年陪伴自己的Bearista是哪一款。

為歡慶新品上市，9月1日至2日上市首兩日，星禮程會員購買任一款「27年曆小熊造型包組」，每組可額外獲贈25顆星，且可累計。

「27年曆小熊造型包組」9月1日起於全台星巴克門市及線上通路販售，咖啡棕、溫潤米、柔紫色3款售價均為1080元。其中柔紫色為星巴克典藏DREAM PLAZA台北首賣款。實際販售數量依各門市及線上通路庫存為準，售完為止。

星巴克三款年曆X四款超萌Bearista，人氣飲品化身驚喜盲盒收藏。圖/星巴克提供

柔紫色「2027 年曆小熊造型包組」為星巴克典藏DREAM PLAZA台北首賣款，以夢幻柔紫色調結合細膩織物質感，展現兼具復古學院氣息與現代美感的年度收藏。圖/星巴克提供

星巴克三款年曆Ｘ四款超萌Bearista，人氣飲品化身驚喜盲盒收藏。圖/星巴克提供