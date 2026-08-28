500碗2026高雄小吃派對登場！全台名店齊聚 集碗挑戰、吃貨禮包登場
由《500輯》發起、以在地觀點出發的全台小吃指南「500碗」，今年500碗小吃派對市集首度擴大為台北、高雄雙城巡迴。繼台北場於6月熱鬧登場後，「500碗小吃派對市集」高雄場將於8月29日至30日於高雄夢時代幸福廣場登場，集結來自台北、台中、台南、南投、花蓮及高雄等地人氣小吃品牌，不用環島，就能一次吃遍全台。
本次高雄場集結多家話題名店，台北「鼎旺麻辣鍋」、「師園鹹酥雞」首度攜手高雄指標名店「LA ONE Bakery」，推出高雄場限定組合，將招牌麻辣鴨血、鹹酥雞搭配酸種麵包，打造只有現場吃得到的限定風味。來自台中的「租界炭火蝦飯」，則以台灣首創炭火蝦飯受到矚目，今年更推出蝦量增量20%的500碗市集限定版；高雄在地人氣店家「迪記法式豬舌飯」，則以Fine Dining技法重新詮釋台灣小吃。
此外，台南人氣飯桌仔「詹記家常飯桌鮮魚湯」、屏東竹田客家料理代表「惜緣亭」、人氣名店「永香鹽水雞」，以及「Her呷雞蛋糕」、「謙稻鍋燒」、「明宏拔絲地瓜」、「H&H現炸吉拿棒」與「豐澤復刻飲品」也將共同登場。
其中，傳承古早味米食手藝的「阿鳳米食」，以及花蓮玉里老字號「玉里橋頭臭豆腐」將於8月29日限定出攤；話題人氣居高不下的「糯夫米糕」、「貳春Smoothie」則於8月30日限定登場，想吃限定店家的民眾可要把握機會。
集碗挑戰再度登場 還有眾多好康優惠
除了吃遍人氣小吃，今年高雄場也推出「集碗挑戰」活動，採「領卡、吃碗、解任務、抽好禮」四大步驟進行。民眾可先至服務台領取集碗卡，至市集小吃攤位消費並集滿3攤後，再前往指定品牌攤位「TOYOTA、KIRIN一番搾」完成現場互動任務，取得品牌印章後，即可回到服務台參加抽獎，有機會獲得活動限定好禮。
TOYOTA現場也有優惠好康，只要完成指定任務，就可以獲得市集50元折價券；高雄場也攜手中國信託uniopen聯名卡推出現場消費優惠，於小吃攤位出示中國信託uniopen聯名卡，單筆消費現折5元；使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡於現場結帳，還可享8% OPENPOINT回饋，活動期間每戶每場回饋上限80點，每場總點數回饋上限10萬點。
此外，今年500碗首度推出限量「500碗吃貨禮包」，內含指定餐點保證兌換券2張、500碗品牌托特包、磁吸小燈牌、隨身衛生紙、《2026全台小吃踩點清單》及KIRIN品牌禮品。從全台人氣小吃、限定出攤名店到集碗挑戰與吃貨禮包，500碗小吃派對市集高雄場將於8月29日至30日登場，邀請民眾在高雄用味蕾吃遍全台。
＊若因天候等不可抗力因素，調整活動內容與時間，將於《500輯》Facebook、Instagram官方社群公告最新資訊，敬請留意最新消息。
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