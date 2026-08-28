快訊

悠遊卡慶「北捷廣慈奉天宮站」8/30啟用！搭捷運送回饋金 1動作享雙倍

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最大Dolby Cinema！威秀影城進駐臺中流行影音中心 3大影廳曝光

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
威秀影城Ultra 4DX影廳。圖/臺中流行影音中心提供
威秀影城Ultra 4DX影廳。圖/臺中流行影音中心提供

中部的電影迷注意了！位於水湳經貿園區的「臺中流行影音中心」由威剛科技（ADATA）取得經營權後，即將啟用，並於今(28日)正式宣布引進威秀影城，打造中台灣旗艦級影城，首波同時公開三大頂級影廳：包含全台最大 Dolby Cinema、最新型 Ultra 4DX，以及 LED Screen 光感應影廳，將全面刷新觀影體驗。

此次臺中流行影音中心攜手威秀影城，規劃共 9 座影廳，包含一座全台最大的Dolby Cinema 影廳（394座位）、一座全台最新型的Ultra 4DX影廳（128座位）、一座為了動畫劇場與演唱會而生的LED Screen光感應影廳（178座位），以及6座數位影廳，共1,628席位，提供電影、動畫到演唱會等多元內容。

其中，全台最大Dolby Cinema影廳除結合杜比視界（Dolby Vision）、杜比全景聲（Dolby Atmos）提供極致對比度、鮮明色彩與全方位環繞音效外，全廳將採Dolby標準裝修，連同建置全台唯一AVP沉浸式入場廊道，無論觀影或進場前後都有世界級的體驗。

最新一代Ultra 4DX影廳，除既有270度三面環景銀幕，與4DX 動態搖晃座椅與環境效果外，特效設備效果全面整合至座椅系統，讓兩側牆面可以留出更多空間給環景畫面使用。此外，LED Screen光感應影廳則由威秀影城獨家開發，讓觀眾穿戴的應援燈、手環等與現場燈光特效及電影或是演唱會內容連動，提供彷彿置身現場的超沉浸體驗。

臺中流行影音中心由臺中市政府興建，並以OT模式由威剛科技（ADATA）取得營運權。這也是繼跨足營運口碑質感俱佳的潮文化與書香藝文場域「桃知道 GELEVEN PLAZA」之後，威剛再次跨足文化娛樂與流行生活場域。

整體空間規劃涵蓋 B2、B1 沉浸式體驗展覽、1 樓潮流文創與多功能展演場、2 樓 ACG 專區與主題餐飲、3 至 4 樓威秀影城、5 樓空中花園，以及 6、7 樓主題餐廳，聯展覽、文創、影城、展演、餐飲等多元內容，將以全新的內容娛樂體驗，成為中台灣重要的文化娛樂新地標。

威秀影城 AVP沉浸式入場廊道。圖/臺中流行影音中心提供
威秀影城 AVP沉浸式入場廊道。圖/臺中流行影音中心提供

「臺中流行影音中心」將由威秀影城打造全台最大Dolby Cinema影廳。圖/臺中流行影音中心提供
「臺中流行影音中心」將由威秀影城打造全台最大Dolby Cinema影廳。圖/臺中流行影音中心提供

威秀影城 臺中 威剛

延伸閱讀

48小時拍遍南投13鄉鎮市！「南投48拍」短影音激戰揭曉　創作者用鏡頭說出地方故事

《粽邪4：坤蒂拉娜》集結系列演員回娘家 眾神護駕特映爆滿口碑狂燒

統一超號召16品牌「廢力」聯展 打造最大企業永續展區

新光三越首度參展永續博覽會 四大展區揭35年布局

相關新聞

全台最大Dolby Cinema！威秀影城進駐臺中流行影音中心 3大影廳曝光

中部的電影迷注意了！位於水湳經貿園區的「臺中流行影音中心」由威剛科技（ADATA）取得經營權後，即將啟用，並於今(28日)正式宣布引進威秀影城，打造中台灣旗艦級影城，首波同時公開三大頂級影廳：包含全台最大 Dolby Cinema、最新型 Ultra 4DX，以及 LED Screen 光感應影廳，將全面刷新觀影體驗。

台中消費驚人！迎百貨戰國時代 這店居全台營收「店王」拚千億商機

台中消費力驚人！財政部統計，台中百貨公司及零售量販店去年營業額966億元，較2018年665億元，7年增逾300億元、成長45%；今年上半年營業額546億元，較去年同期增2成，其中又以新光三越、大遠百囊括5成市占率。經發局說，大遠百躍居全台營收店王，新光三越回歸，今年力拚千億元大關。

再現90年紐約閃耀風采 Harry Winston《稀世臻寶》特展9月上海限時秀

人世間的相遇交會講究緣分，能和稀世的珍寶相逢也堪稱一期一會，有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期宣布將在2026年9月於上海展覽中心舉辦《稀世臻寶》特展，匯集超過160件頂級珠寶、不世出的名鑽與骨董孤品，重新踏上創辦人海瑞溫斯頓追求美的傳奇歷程。

香港米其林名店登台！「港灣壹號」客座台北君悅 10道招牌粵菜一次吃

想念香港茶樓、酒樓的粵菜滋味，不用飛香港！台北君悅酒店「漂亮廣式海鮮餐廳」即日起至9月30日，邀請香港君悅酒店「港灣壹號 One Harbour Road」行政中餐總廚陳漢章來台客座，與漂亮廣式海鮮餐廳主廚盧俊源及港點團隊聯手，以「香江名饌．粵韻傳承」為主題，端出10道經典粵菜，重現老香港的餐桌記憶。

台灣虎航生日派對9月登場 全航線單程機票112元起 集章抽來回機票

台灣虎航歡慶12歲生日，宣布台虎生日派對正式開始。第一波虎力集章挑戰活動，自9月1日至9月12日，集滿12章有機會抽不限航點來回機票。第二波虎禮優惠全航線促銷，將於9月16日登場，單程機票未稅價112元起。

在家用餐也能拍美照？Marimekko全新Ovia餐瓷系列9月上市

外食費用居高不下，但日常生活總需要新鮮，這時候更換餐盤、器皿也是讓食物變美味的視覺手段。芬蘭品牌Marimekko最近為2009年由設計師Sami Ruotsalainen設計的Ovia餐瓷系列加碼推出新品，預計將在近期正式上市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。