全台最大Dolby Cinema！威秀影城進駐臺中流行影音中心 3大影廳曝光

中部的電影迷注意了！位於水湳經貿園區的「臺中流行影音中心」由威剛科技（ADATA）取得經營權後，即將啟用，並於今(28日)正式宣布引進威秀影城，打造中台灣旗艦級影城，首波同時公開三大頂級影廳：包含全台最大 Dolby Cinema、最新型 Ultra 4DX，以及 LED Screen 光感應影廳，將全面刷新觀影體驗。

此次臺中流行影音中心攜手威秀影城，規劃共 9 座影廳，包含一座全台最大的Dolby Cinema 影廳（394座位）、一座全台最新型的Ultra 4DX影廳（128座位）、一座為了動畫劇場與演唱會而生的LED Screen光感應影廳（178座位），以及6座數位影廳，共1,628席位，提供電影、動畫到演唱會等多元內容。

其中，全台最大Dolby Cinema影廳除結合杜比視界（Dolby Vision）、杜比全景聲（Dolby Atmos）提供極致對比度、鮮明色彩與全方位環繞音效外，全廳將採Dolby標準裝修，連同建置全台唯一AVP沉浸式入場廊道，無論觀影或進場前後都有世界級的體驗。

最新一代Ultra 4DX影廳，除既有270度三面環景銀幕，與4DX 動態搖晃座椅與環境效果外，特效設備效果全面整合至座椅系統，讓兩側牆面可以留出更多空間給環景畫面使用。此外，LED Screen光感應影廳則由威秀影城獨家開發，讓觀眾穿戴的應援燈、手環等與現場燈光特效及電影或是演唱會內容連動，提供彷彿置身現場的超沉浸體驗。

臺中流行影音中心由臺中市政府興建，並以OT模式由威剛科技（ADATA）取得營運權。這也是繼跨足營運口碑質感俱佳的潮文化與書香藝文場域「桃知道 GELEVEN PLAZA」之後，威剛再次跨足文化娛樂與流行生活場域。

整體空間規劃涵蓋 B2、B1 沉浸式體驗展覽、1 樓潮流文創與多功能展演場、2 樓 ACG 專區與主題餐飲、3 至 4 樓威秀影城、5 樓空中花園，以及 6、7 樓主題餐廳，聯展覽、文創、影城、展演、餐飲等多元內容，將以全新的內容娛樂體驗，成為中台灣重要的文化娛樂新地標。

威秀影城 AVP沉浸式入場廊道。圖/臺中流行影音中心提供