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台北跑咖新地標！KA COFFEE LOUNGE微風信義開幕 網友喊：超好拍

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
呼應空間設計的職人嚴選手沖單品咖啡品酩組（冰）， 260元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供
呼應空間設計的職人嚴選手沖單品咖啡品酩組（冰）， 260元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供

台北信義區再添跑咖新選擇！曾因高空美景在社群平台受到關注的KA SKY COFFEE推出全新品牌「KA COFFEE LOUNGE」，即日起正式進駐微風信義3樓，從精品手沖咖啡、職人甜點到葡萄酒，打造可從白天一路待到夜晚的咖啡酒廊。

KA COFFEE LOUNGE以「KA BEYOND FORM 不拘形式，回歸本質」為品牌理念，空間以「70%留白、30%美學」為核心，跳脫KA SKY COFFEE的全白開放式風格，改以黑、灰、白三色搭配，加入銀灰色金屬垂簾、光影設計及簡約線條，在開放與私密之間取得平衡。

店內以全白色吧台為視覺中心，空間色彩從白色逐步過渡至灰色及鐵灰色亮牆，隨著日夜光線變化，呈現從白天咖啡時光一路轉換至夜晚微醺的氛圍。

咖啡是店內主角，嚴選世界各地莊園級單品咖啡，除了精品手沖，也推出限定隱藏版豆單。手沖咖啡從杯具、聞香到風味呈現都講究，冰飲使用義大利RCR INVINO Calice Acquavite水晶高腳品酩杯，熱飲則搭配特選瓷杯，並附專屬聞香杯及風味卡，讓品咖啡多了一份儀式感。

不只單品咖啡，店內也提供美式、拿鐵等選擇，風味涵蓋燕麥、莓果、生椰、柑橘、蜂蜜肉桂、杏仁及巧克力等。其中拿鐵與奶蓋系列選用北海道四葉乳業100%成分無調整鮮乳，增添奶香與滑順口感。

午後則有多款職人甜點。人氣亮點包括無乳糖、無麩質風味冰淇淋，有濃焙開心果、白椰及醇黑芝麻等口味，並以Georg Jensen高腳杯盛裝，搭配厚實甜筒，兼顧風味與視覺效果。

甜點控還可鎖定「響・威士忌提拉米蘇」，將威士忌的果香、木質調融入提拉米蘇，結合咖啡與可可，走大人系微醺路線。

蛋糕還有萬丹紅豆、客家擂茶、玄黑芝麻等口味的巴斯克蛋糕，以及雙重抹茶、蘋果紅茶、橙香檸檬磅蛋糕；達克瓦茲則推出三倍濃開心果、草莓及藍莓麻糬等口味。

想吃鹹食也有許多選項，法式塔丁推出無花果布拉塔生火腿、松露辣腸橄欖起司、牛火腿起司蛋沙拉及鮮蝦酪梨莎莎；野生酵母貝果則有芥末籽里肌、金柑辣起司墨西哥辣椒、墨魚黑橄欖及焦糖荔枝核桃等口味，適合當作午後輕食。

此外，KA COFFEE LOUNGE從開幕起也供應單瓶葡萄酒，酒款選自全球葡萄酒社群Vivino，並以四星高分評價作為選酒標準，搭配歐陸起司生火腿拼盤、鄉村麵包拼盤，讓咖啡酒廊從白天延續到夜晚。

KA COFFEE LOUNGE微風信義店位於台北市信義區忠孝東路五段68號三樓，營業時間為周日至周三11:00至21:30、周四至周六11:00至22:00，電話：02-2723-9066。未來KA COFFEE LOUNGE也預計進駐高雄、新竹，持續拓展全台版圖。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

蘋果紅茶磅蛋糕，260元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供
蘋果紅茶磅蛋糕，260元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供

歐陸起司火腿拼盤，780元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供
歐陸起司火腿拼盤，780元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供

響 威士忌 提拉米蘇，280元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供</p><!--14--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
響 威士忌 提拉米蘇，280元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

「四葉拿鐵」選用來自北海道四葉乳業100%成分無調整的四葉特選鮮乳，220元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供
「四葉拿鐵」選用來自北海道四葉乳業100%成分無調整的四葉特選鮮乳，220元。圖/KA COFFEE LOUNGE提供

微風 台北 信義區

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