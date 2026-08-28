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台中消費驚人！迎百貨戰國時代 這店居全台營收「店王」拚千億商機

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越外（右）、大遠百（左）為台中百貨雙雄。聯合報系資料照
台中新光三越外（右）、大遠百（左）為台中百貨雙雄。聯合報系資料照

台中消費力驚人！財政部統計，台中百貨公司及零售量販店去年營業額966億元，較2018年665億元，7年增逾300億元、成長45%；今年上半年營業額546億元，較去年同期增2成，其中又以新光三越、大遠百囊括5成市占率。經發局說，大遠百躍居全台營收店王，新光三越回歸，今年力拚千億元大關。

經發局長張峯源表示，台中人口逾280萬人，更位居中台灣核心，坐擁中彰投苗逾500萬人口的一小時生活圈，百貨公司林立，包括新光三越、大遠百、廣三SOGO、中友百貨、三井LaLaPort，今年4月漢神洲際購物廣場開幕加入戰場，東區也有遠雄流通旗下iFG遠雄廣場台中店今年7月開幕，反映百貨業持續看好台中消費市場及區域發展潛力。

張峯源分析，新光三越台中店去年受氣爆事故影響停業7個月，市場消費需求仍在其他商圈及百貨間重新分流，其中台中大遠百全年營收達223.6億元、年增約7%，創開店以來新高，更躍升全台百貨單店營收第一；隨著新光三越恢復營業及新商場加入，今年台中百貨消費市場可望再創新高。

經發局指出，從北台中漢神洲際購物廣場加入、東區iFG遠雄廣場台中店插旗，到既有百貨強化品牌布局，台中百貨零售市場正朝更多元的消費型態發展。各大商場也持續導入精品、特色餐飲、親子休閒及娛樂體驗，以差異化服務吸引不同消費族群，逐步形成大型複合式購物中心、百貨公司、區域型及社區型商場並行的多元零售格局。

經發局表示，台中人口、市場規模、城市建設及民間投資相互帶動的消費能量，未來市府將持續完善投資與商業環境，透過重大建設、交通路網及城市活動創造人流與商機，讓大型品牌投資與在地商圈發展相互帶動，形成「人潮帶動商機、商機擴散周邊」，朝「千億元百貨量販消費城市」穩健邁進。

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