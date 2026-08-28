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再現90年紐約閃耀風采 Harry Winston《稀世臻寶》特展9月上海限時秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「賴索托鑽石十六號」（The Lesotho XVI）其原石重達601.25克拉，最終被切割成18顆大小不一鑽石，是Harry Winston的重要文化資產。圖／Harry Winston提供
「賴索托鑽石十六號」（The Lesotho XVI）其原石重達601.25克拉，最終被切割成18顆大小不一鑽石，是Harry Winston的重要文化資產。圖／Harry Winston提供

人世間的相遇交會講究緣分，能和稀世的珍寶相逢也堪稱一期一會，有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期宣布將在2026年9月於上海展覽中心舉辦《稀世臻寶》特展，匯集超過160件頂級珠寶、不世出的名鑽與骨董孤品，重新踏上創辦人海瑞溫斯頓追求美的傳奇歷程。

由1932年創立至今的Harry Winston，是由設計師既品牌創辦人海瑞溫斯頓先生（Harry Winston）所創立。身為美國當代頂級珠寶品牌，海瑞溫斯頓擅長發覺寶石最原始、最具份量的閃耀之美，也讓Harry Winston的珠寶本身的存在無須過度包裝、即展現強烈的存在感與奢華；像是「骨董典藏」展廳中可一窺一顆1968年品牌擁有的「賴索托鑽石十六號」（The Lesotho XVI）其原石重達601.25克拉，最終被切割成60.67、40.42、11.19、4.33、4.07、3.87、1.08...合計18顆大小不一的鑽石，切割過程並為電視直播，寫下傳奇的珍貴畫面。

想欣賞更多不世出的寶藏？The Rockefeller-Winston祖母綠戒指，以及主石為一顆68.79克拉枕型切工藍寶石The Blue Dragon藍寶石與鑽石頂級珠寶項鍊都能在「稀世臻寶」展廳令人大開眼界；其中更有一枚The Winston Pink Legacy粉紅鑽戒，以其18.96克拉的份量，成為與品牌創辦人出生年份相同的數字巧合，同時這枚粉紅鑽戒也是首都現身上海。

此外特展還將展出品牌經典設計、Winston Cluster錦簇的歷史傑作，將恆久芬芳的閃耀以工藝之名細膩拆解還原；「中央公園」展區則以沉浸式互動體驗帶人瞬間神遊穿梭紐約，感受這座大都會之於Harry Winston珠寶設計的千絲萬縷。《稀世臻寶》將自9月7日開放公眾參觀，每日時間為早上11點至晚上8點，並將持續至9月13日為止，建議提前預約。

The Winston Pink Legacy粉紅鑽戒指將在近期首次現身上海。圖／Harry Winston提供
The Winston Pink Legacy粉紅鑽戒指將在近期首次現身上海。圖／Harry Winston提供

知名的「藍龍」（The Blue Dragon）藍寶石與鑽石高級珠寶項鍊，主石為一顆枕型切工的68.79克拉藍寶石，色彩柔美深邃，亦將在本次特展中現身。圖／Harry Winston提供
知名的「藍龍」（The Blue Dragon）藍寶石與鑽石高級珠寶項鍊，主石為一顆枕型切工的68.79克拉藍寶石，色彩柔美深邃，亦將在本次特展中現身。圖／Harry Winston提供

洛克菲勒-溫斯頓祖母綠鑽戒，主石祖母綠重約18.03克、母儀天下。圖／Harry Winston提供
洛克菲勒-溫斯頓祖母綠鑽戒，主石祖母綠重約18.03克、母儀天下。圖／Harry Winston提供

Harry Winston品牌創辦人、Harry Winston先生。圖／Harry Winston提供
Harry Winston品牌創辦人、Harry Winston先生。圖／Harry Winston提供

洛克菲勒-溫斯頓祖母綠鑽戒，除了極具份量、濃郁色澤美感的祖母綠寶石，又以其擁有著、美國洛克菲勒家族而知名。圖／Harry Winston提供
洛克菲勒-溫斯頓祖母綠鑽戒，除了極具份量、濃郁色澤美感的祖母綠寶石，又以其擁有著、美國洛克菲勒家族而知名。圖／Harry Winston提供

Harry Winston將在上海舉辦《稀世臻寶》展，自9月7日開始、為期一周至9月13日為止。圖／Harry Winston提供
Harry Winston將在上海舉辦《稀世臻寶》展，自9月7日開始、為期一周至9月13日為止。圖／Harry Winston提供

紐約 上海 珠寶

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