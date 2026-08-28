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香港米其林名店登台！「港灣壹號」客座台北君悅 10道招牌粵菜一次吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
漂亮廣式海鮮餐廳主廚盧俊源（圖右）與港灣壹號行政中餐總廚陳漢章再度攜手合作。圖/台北君悅提供
漂亮廣式海鮮餐廳主廚盧俊源（圖右）與港灣壹號行政中餐總廚陳漢章再度攜手合作。圖/台北君悅提供

想念香港茶樓、酒樓的粵菜滋味，不用飛香港！台北君悅酒店「漂亮廣式海鮮餐廳」即日起至9月30日，邀請香港君悅酒店「港灣壹號 One Harbour Road」行政中餐總廚陳漢章來台客座，與漂亮廣式海鮮餐廳主廚盧俊源及港點團隊聯手，以「香江名饌．粵韻傳承」為主題，端出10道經典粵菜，重現老香港的餐桌記憶。

蟬聯3年《香港澳門米其林指南》推薦的「港灣壹號」，這次將招牌菜帶來台北，從茶樓裡的「一盅兩件」、酒樓宴席功夫菜，到香港家庭餐桌上的蒸魚，展現香港飲食文化不同面貌，單點360元至1,480元，另加一成服務費。

其中，「賽螃蟹鮮帶子餃」是港灣壹號經典仿生菜，以滑嫩蛋白、草蝦仁及新鮮帶子取代蟹肉，再加入胡蘿蔔、香菜等調味，手工餃皮僅約0.2公分，蒸至晶瑩透亮，價格520元。

另一道港點「香芫鮮蝦魚米蒸粉果」則將香菜揉入餃皮，內餡加入深海圓鱈、草蝦仁、馬蹄及香菜，以高溫蒸製，呈現鮮甜與脆口層次，價格480元。

酒樓宴席代表菜色則有「四寶燉夏威夷萬壽果」，將日昇木瓜挖去果肉，填入慢燉24小時的金華火腿上湯、雞腿肉、蟹肉、烤火鴨肉粒及竹笙等，再蒸煮引出鮮味，價格880元。

「香酥釀蟹蓋」則是港灣壹號每月熱銷破百份的招牌菜，蟹肉拌入椰漿及洋蔥，鑲入蟹蓋後酥炸至金黃，外酥內嫩，價格880元。

喜愛鑊氣料理，則不能錯過「山珍醬鴨肝和牛鬆炒飯」。陳漢章以鴨肝取代香港常見的鵝肝，加入雲南雞樅菌及山珍醬，再搭配泰國香米、澳洲和牛鬆與雞蛋大火快炒，最後撒上蒜酥，價格820元。

「竹籠梅菜蒸牙魚」則展現粵菜「以鮮為本」的特色，新鮮鱈魚經醃製後搭配梅乾菜、蔥花及荷葉蒸製，再淋上以頭抽、魚露及冰糖等調製的醬汁，價格1,080元。

甜點也有亮點，港灣壹號本季新作「焗蛋白杏仁撻」以港人熟悉的杏仁露、蛋白燉奶為靈感，將龍皇杏、北杏調製成杏仁漿，結合蛋白、鮮奶與香酥塔皮，烘烤至外酥內嫩、微微流心，價格420元。

此次客座主廚陳漢章為澳門人，17歲赴香港學藝，累積逾30年粵菜資歷，曾於香港米其林一星粵菜餐廳「明閣」及「天寶閣」等歷練，並曾以創意粵菜獲香港旅遊發展局「美食之最大賞」至高榮譽金獎。此次來台，以傳統蒸、燉、焗、炒、炸等技法，重新演繹香港經典粵饌。

活動期間加入凱悅天地會員，可享用餐9折及雙倍積分；此外，至9月20日前點選任一客座料理並加入官方LINE好友，還可參加免費抽獎，每周抽出2名幸運得主，獎品為價值2,948元的「香粵海陸單人套餐」。

「香江名饌．粵韻傳承」客座活動自即日起至9月30日於台北君悅酒店漂亮廣式海鮮餐廳登場，採預約制，訂位專線：02-2720-1230。

港灣壹號精燉煲湯「四寶燉夏威夷萬壽果」，工序細膩，價格880元。圖/台北君悅提供
港灣壹號精燉煲湯「四寶燉夏威夷萬壽果」，工序細膩，價格880元。圖/台北君悅提供

港灣壹號招牌粵點「賽螃蟹鮮帶子餃」為經典仿生菜，價格520元。圖/台北君悅提供
港灣壹號招牌粵點「賽螃蟹鮮帶子餃」為經典仿生菜，價格520元。圖/台北君悅提供

港灣壹號鎮店招牌「竹籠梅菜蒸牙魚」，味豐道地，價格1,080元。圖/台北君悅提供
港灣壹號鎮店招牌「竹籠梅菜蒸牙魚」，味豐道地，價格1,080元。圖/台北君悅提供

港灣壹號行政中餐總廚陳漢章即日日起客座漂亮廣式海鮮餐廳。圖/台北君悅提供
港灣壹號行政中餐總廚陳漢章即日日起客座漂亮廣式海鮮餐廳。圖/台北君悅提供

港灣壹號鎮店招牌「香酥釀蟹蓋」，詮釋酒樓宴席經典，價格880元。圖/台北君悅提供
港灣壹號鎮店招牌「香酥釀蟹蓋」，詮釋酒樓宴席經典，價格880元。圖/台北君悅提供

港灣壹號招牌粵點「香芫鮮蝦魚米蒸粉果」，內餡鮮香，價格480元。圖/台北君悅提供
港灣壹號招牌粵點「香芫鮮蝦魚米蒸粉果」，內餡鮮香，價格480元。圖/台北君悅提供

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