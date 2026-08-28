台灣虎航生日派對9月登場 全航線單程機票112元起 集章抽來回機票

台灣虎航歡慶12歲生日，宣布台虎生日派對正式開始。第一波虎力集章挑戰活動，自9月1日至9月12日，集滿12章有機會抽不限航點來回機票。第二波虎禮優惠全航線促銷，將於9月16日登場，單程機票未稅價112元起。

台灣虎航表示，第一波的虎力集章挑戰（ https://pse.is/9j9gl6 ），邀請虎迷參與連續12天虎力集章活動，集滿6個章（含）以上就有抽獎資格。集滿12個章，還能解鎖台虎不限航點來回機票、最高3000元回饋金。集章期間自9月1日凌晨0時至9月12日晚上11時59分，共12天。抽獎期間自9月13日上午10時至9月14日晚上11時59分，共2天。

虎力集章挑戰遊戲方式，台灣虎航說，集章期間使用手機綁定LINE帳號參加每日「虎力集章」遊戲挑戰，完成挑戰即可獲得虎將集章1枚，每人每天限得1個集章，連續挑戰12天，最高可蒐集12個集章、解鎖機票抽獎資格。集章愈多，獎項愈大，總計超過2萬份好禮。

第二波虎禮優惠為全航線促銷，9月16日開放「尊榮虎」會員優先購票，單程機票未稅價112元起；9月17日至18日全員開賣，單程機票未稅價512元起。詳細活動辦法待公布。