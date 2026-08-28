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在家用餐也能拍美照？Marimekko全新Ovia餐瓷系列9月上市

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
不同輪廓、色彩、質感的餐磁器皿或杯具，讓生活更有滋味、帶來視覺新意。圖／Marimekko提供
不同輪廓、色彩、質感的餐磁器皿或杯具，讓生活更有滋味、帶來視覺新意。圖／Marimekko提供

外食費用居高不下，但日常生活總需要新鮮，這時候更換餐盤、器皿也是讓食物變美味的視覺手段。芬蘭品牌Marimekko最近為2009年由設計師Sami Ruotsalainen設計的Ovia餐瓷系列加碼推出新品，預計將在近期正式上市。

Oiva餐瓷的Oiva在芬蘭語中象徵「精彩與優秀」。全系列以耐用的白色陶瓷製作，適用於微波爐、洗碗機與烤箱，整體具有簡潔俐落的幾何線條，展現北歐實用主義與溫潤手感。該系列自2009年上市以來，整合進Marimekko膾炙人口的Unikko罌粟花與Siirtolapuutarha等經典圖騰，讓單色白瓷與鮮豔印花能無縫混搭。兼具視覺美感與日常機能。

全新餐桌器皿系列主張滿足不同的餐桌需求，包含咖啡杯、湯碗等新品並可跟原有的Ovia系列靈活混搭使用；新品同時加碼兩種Unikko新色印花：一款選用了紅、橙、黑組合，另一款則以沙色、原棉白與森林綠色調帶來滿滿的療癒感。同時還可透過不同的形狀、色彩、質材的疊搭，創造餐桌上的無限可能！至於這個週末早餐要DIY櫛瓜炒蛋還是酪梨吐司？來去市場跟Marimekko專門店找靈感吧！

Marimekko 紅色Unikko游霓可印花餐盤、直徑為16公分，1,390元。圖／Marimekko提供
Marimekko 紅色Unikko游霓可印花餐盤、直徑為16公分，1,390元。圖／Marimekko提供

Marimekko Unikko游霓可、花形與Kive 圓形石醬料碟組，一套共4只，3,590元。圖／Marimekko提供
Marimekko Unikko游霓可、花形與Kive 圓形石醬料碟組，一套共4只，3,590元。圖／Marimekko提供

Marimekko 沙色Unikko游霓可印花手握杯、ㄧ套共2入，2,190元。圖／Marimekko提供
Marimekko 沙色Unikko游霓可印花手握杯、ㄧ套共2入，2,190元。圖／Marimekko提供

Marimekko最近為Ovia餐瓷系列推出新品，預計將在9月上市。圖／Marimekko提供
Marimekko最近為Ovia餐瓷系列推出新品，預計將在9月上市。圖／Marimekko提供

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