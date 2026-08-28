歐肯新品混搭詹記麻辣鍋！名廚索艾克操刀香菜威士忌青醬 掀台味新浪潮

全球烈酒品牌三得利旗下低地單一麥芽威士忌「歐肯（AUCHENTOSHAN）」推出兩款新品「歐肯12年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」與「歐肯雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以品牌標誌性的三次蒸餾工藝，展現從清新柑橘到甜潤雪莉的多元風味。新品上市之際，更攜手台灣人氣麻辣火鍋品牌「詹記」及潮流名廚索艾克Soac，即日起至9月20日在詹記西門大世界推出「當歐們詹在一起」限定聯名，將蘇格蘭威士忌帶進台式聚餐場景。

歐肯是目前蘇格蘭唯一全系列皆採三次蒸餾工藝的威士忌品牌，透過比一般多一道蒸餾程序，讓酒體呈現較輕盈、細緻且柔順的風格。此次兩款新品也以全新橘藍配色重新詮釋品牌形象，瓶身及外盒加入三座蒸餾器圖示，將品牌核心工藝轉化為鮮明識別。

其中，「歐肯12年雙桶」先經波本桶熟成，再以Oloroso雪莉桶進行二次熟成，香氣揉合柑橘、香草、榛果等調性，入口柔順，並帶有堅果與甜潤風味，整體明亮平衡，適合純飲或搭配餐食。另一款「歐肯雪莉桶」同樣以波本桶原酒為基礎，再經Oloroso雪莉桶過桶，呈現櫻桃、焦糖、葡萄乾、無花果與香料等風味，酒體圓潤，尾韻帶有溫暖木質氣息，適合喜愛雪莉桶風格的威士忌愛好者。

此次聯名則把歐肯的柔順酒質放進台式火鍋餐桌。活動期間，名廚索艾克Soac以近年受到關注的香菜風味為發想，結合威士忌打造「歐們的醬—威士忌香菜青醬」，讓威士忌、香菜與麻辣鍋風味交織，並推薦搭配詹記招牌鴨血，延伸不同於傳統火鍋沾醬的吃法。消費者單點聯名青醬，還可獲得名廚推薦的隱藏吃法攻略小卡。

除了吃鍋，店內同步設置歐肯主題拍照區與互動體驗。活動期間完成指定Instagram打卡，可兌換「歐肯三步DIY調酒組」，以歐肯雪莉桶威士忌搭配水果茶調製特調；週末晚間則設有歐肯酒吧區限定遊戲，參與活動有機會兌換限量調酒及驚喜好禮，讓威士忌品飲從餐桌延伸至聚會娛樂。

「當歐們詹在一起」活動自即日起至9月20日，於台北詹記麻辣火鍋西門大世界登場，營業時間為中午12時至凌晨1時，歐肯酒吧區則於週六、日18時至22時開放。另自10月起，消費者於三得利合作酒專通路購買「歐肯12年雙桶」，還可獲限量「威士忌香菜檸檬青醬」，把這場台蘇風味跨界從火鍋店延伸至居家餐桌。

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限量推出「歐們的醬—威士忌香菜青醬」，以歐肯威士忌為餐桌增添創意風味。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歐肯雙新品換上鮮明新裝，以三座蒸餾器圖示彰顯經典工藝。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

參與骰子遊戲即可兌換限定調酒，Highball、茶香與神秘風味等你來解鎖。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歐肯威士忌以三次蒸餾打造柔順口感，雙新品全新上市，雪莉風味再升級。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康