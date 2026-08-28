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菜鳥與布朗尼音樂會 8位弦樂手共演致敬爵士傳奇

中央社／ 台北28日電

兩廳院夏日爵士節慶樂團今年成軍15週年，將推出「菜鳥與布朗尼」音樂會，向傳奇薩克斯風手查理‧帕克與小號手克里夫．布朗致敬，樂團首度結合弦樂編制演出，為聽眾帶來繽紛聲響體驗。

根據兩廳院發布的新聞資料，兩廳院夏日爵士節慶樂團匯集來自美、日、台各國爵士好手同台演出，音樂會以「菜鳥與布朗尼」為題，向傳奇薩克斯風手查理．帕克（Charlie Parker）與小號手克里夫．布朗（Clifford Brown）致敬。

兩廳院夏日爵士節慶樂團由小號手魏廣晧擔任製作人，麥可．摩斯曼（Michael Mossman）擔任音樂總監與小號手，集結台灣鼓王黃瑞豐、薩克斯風手安東尼歐．哈特（Antonio Hart）、楊曉恩等音樂家齊聚演出，今年加入小號手鄭立偉與低音提琴手劉育嘉兩位新成員，為樂團注入新能量。

為了呼應創團15週年的里程碑，這場音樂會將回望帕克為爵士樂加入古典弦樂的歷史。綽號「菜鳥」的帕克身為咆勃爵士先鋒，始終對古典樂十分嚮往，並希望有朝一日能與古典弦樂一起演出，但因為弦樂的聲響特性，鮮少成為爵士樂團的常規編制。

1949年開始錄製的「菜鳥與弦樂 （ Charlie Parkerwith Strings ）」專輯終於讓帕克夢想成真，他以標準曲為基礎，讓即興演奏在弦樂抒情、細膩的聲響裡展開，成為爵士史上極具代表性的作品。

「菜鳥與弦樂」的成功也開啟了1950年代爵士樂手紛紛「上弦」的風潮，包括傳奇小號手「布朗尼」克里夫．布朗（Clifford Brown）、酷派爵士王子切特．貝克（Chet Baker）都曾推出自己的「與弦樂共演」的錄音專輯。節慶樂團將加入8位弦樂演奏家，為台灣樂迷獻上屬於這個時代的「與弦樂共演」。

這場音樂會由熟悉拉丁音樂演奏風格的音樂總監摩斯曼擔綱編曲，讓熟悉原版曲目的爵士樂迷，也能感受節慶樂團熱情奔放的音樂魅力。曾獲4座金曲獎的鋼琴家許郁瑛，以及去年甫獲金曲獎的旅美爵士作曲家楊又臻，這次也將帶來全新創作，透過不同樂手交織多元聲響，為演出畫龍點睛。

2026兩廳院夏日爵士節慶樂團「菜鳥與布朗尼」音樂會8月29日演出，地點在台北國家音樂廳。

爵士 布朗尼 布朗

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