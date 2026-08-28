不只玩東京、大阪！台灣人啟動「重遊時代」 福岡聲量年增超過85%

溫度計Survey

溫度計Survey

當日本從第一次去哪裡，變成下一次還能去哪裡，台灣旅客的赴日旅遊版圖正在改變！台灣數據科技領導品牌大數據股份有限公司今(27)日公布最新《日本地方城市全面逆襲！旅遊新寵如何滿足台人好奇心！》，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，統計2023年1月1日至2026年5月31日間台灣人赴日旅遊相關網路聲量發現，台灣旅客對三大都市圈以外地方城市的關注持續增長。2026年前5月，地方城市旅遊聲量占比達35%，相較2023年的29%明顯提升；反觀三大都市圈占比則由51%逐年下降，顯示台灣旅客的日本旅遊選擇正逐漸向外延伸。

溫度計Survey

溫度計Survey

其中，福岡縣因台灣直航航班開通、自駕可串聯九州一帶，以及深度體驗當道，以85.49%的聲量年增幅登上地方城市成長冠軍，熊本縣、沖繩縣則分別以46.36%及45%緊追在後，成為赴日旅遊版圖中最搶眼的「地方黑馬」。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，隨著台灣旅客累積多次赴日經驗，加上地方直飛航線增加、自駕包車興起，旅遊決策正從熱門景點打卡轉向在地深度體驗。地方城市崛起不只是熱門目的地排名改變，更反映台灣人正式進入以地方探索、個人興趣與深度體驗為核心的「重遊時代」，對觀光業者、航空公司與地方政府而言，都是重新布局的重要訊號。

台積電進駐熊本 半導體效應意外帶動地方觀光新熱潮

溫度計Survey

溫度計Survey

福岡、熊本、沖繩齊發力 地方城市聲量成長前三名出爐

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查結果，地方城市聲量成長前三名，分別為福岡縣、熊本縣、沖繩縣，三地雖同樣強勢崛起，驅動成長的原因卻各不相同。福岡縣以85.49%的年增幅登上地方城市聲量成長冠軍，直飛航線開通、自駕串聯九州景點、慢步調深度體驗三大話題交織，讓福岡逐漸從轉機城市，發展為直飛與深度體驗並重的旅遊目的地。熊本縣以46.36%的年增幅緊追在後，壯闊自然景觀與以熊本城為核心的文化景點持續帶動聲量，加上台積電(JASM)進駐熊本，當地商務相關討論文章數較前期大幅成長78%，晶片產業意外帶動觀光效應，讓熊本逐步轉型為兼具商務差旅與度假機能的「商務與觀光」雙軌城市。沖繩縣則以45%的年增幅緊隨其後，憑藉低門檻的自駕行程與適合全齡參與的水上體驗，持續鞏固自駕與離島度假首選地位。

三大都市圈「人潮擁擠」、「新鮮感耗盡」 旅遊版圖外溢

溫度計Survey

溫度計Survey

東京、大阪、京都旅客占比連三年下滑 旅客開始尋找「下一個日本」

根據國際觀光振興機構（Japan National Tourism Organization）統計顯示，2023年至2025年間，台人赴東京都旅遊人數占比由37.3%降至31%，大阪府由29.2%降至23.7%，京都府則由21.5%降至15.4%，顯示三大熱門都道府縣的旅客占比持續下滑。這波「出走潮」背後有兩大推力：其一為「人潮擁擠」，相關討論文章數較前期成長35.32%；其二為「新鮮感耗盡」，討論聲量更暴增83.92%，反映當旅客多次造訪東京、大阪、京都後，逐漸對經典行程感到疲乏，開始尋求耳目一新的旅遊體驗。同時，東京旅遊也出現「都心往近郊分流」現象，高尾山、青梅市等近郊景點討論度悄悄升溫，顯示台灣旅客開始在既有城市內尋找更小眾的玩法，也為地方城市的崛起埋下伏筆。

直飛航線、自駕包車 地方城市成赴日旅遊新藍海

溫度計Survey

溫度計Survey

從城市快旅走向地方慢遊 交通便利打開深度旅遊版圖

當三大都市圈的推力浮現，地方城市同時端出「兩大拉力」承接這批客流。首先是直飛航線的開通，包括台南、台中直飛熊本與沖繩，以及台北直飛福岡等新航線陸續加入，讓地方城市逐漸成為短天數快閃行程，以及中南部旅客赴日旅遊的可行選項，飛往地方城市的相關討論文章數較前期成長18.11%；其次是自駕與包車的普及，讓交通相對分散的地方城市景點變得容易串聯，行程也從城市觀光轉向更慢遊、深入的地方探索，討論聲量同步成長20.18%，自駕與包車正從「加分選配」變成地方城市的「深度旅遊標配」。

溫度計Survey

溫度計Survey

這股轉變的核心，來自台灣旅客正式進入「重遊時代」，當東京、大阪不再是旅日的唯一答案，累積多次赴日經驗的旅客，開始把目光望向福岡、沖繩、岡山、廣島、青森、熊本等地，以自身興趣、住宿體驗、交通便利、人潮密度作為新的選擇標準，展開屬於自己的二訪、三訪，甚至多訪日本之旅。相較於初訪時追求經典景點打卡，重遊旅客更傾向以生活化的步調，深入探索地方城市的日常紋理。

大數據(股)公司指出，台灣旅客赴日旅遊正呈現「地方化、深度化、個人化」的轉變。隨著地方直飛航線持續增加，這股轉向非三大首都圈的城市趨勢預期將持續延燒，不論是青森睡魔祭、四國鐵道，或瀨戶內海藝術祭等高質感、低密度旅遊地，可能成為下一波熱門目的地，旅遊型態也將更趨多元，從自駕慢旅、寢台夜行列車等移動式體驗，到動漫聖地巡禮、傳統錢湯等深度在地文化，台灣旅客正逐漸從觀光客蛻變為「生活體驗家」，感受更不一樣的個人化日本旅行。

《日本地方城市全面逆襲！旅遊新寵如何滿足台人好奇心！》洞察報告：https://dailyview.tw/insight/detail/100

看更多網路溫度計文章

加速海外布局！大數據登2026第五屆台日創新高峰會

智慧幕僚是什麼？NVIDIA DGX Spark驅動大數據《KEYLM》 打造公部門AI決策平台

大數據攜《KEYPO》全新功能AI聆聽、《KEYKYC》 首登2026 LEAP East

瀨戶內海必訪景點TOP 10大公開！小豆島、直島、男木島全上榜 誰能奪下冠軍寶座？

日本觀光《東京旅遊指南》免費索取！一本搞定景點、交通 再享專屬折扣優惠