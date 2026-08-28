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無指揮挑戰德弗札克 TC音樂節「巔峰之上」登場 胡乃元領軍全台巡演

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2026 TC音樂節《巔峰之上》即起至9月8日在台北、台中、嘉義、高雄登場。圖／TC提供
2026 TC音樂節《巔峰之上》即起至9月8日在台北、台中、嘉義、高雄登場。圖／TC提供

一年一度的Taiwan Connection音樂節，—2026 TC音樂節《巔峰之上》即起至9月8日在台北、台中、嘉義、高雄登場。大提琴名家王健，以及來自柏林、紐約、洛杉磯等頂尖樂團的聲部首席已於本週抵台，與音樂總監胡乃元及台灣青年音樂家齊聚排練場。

TC表示，《巔峰之上》所指的，不只是技巧與成就的高峰，更是作曲家在創作成熟之後，對生命與世界更深一層的回望。

今年音樂節由三套節目組成：TC室內樂團巡演《巔峰之上》演出德弗札克大提琴協奏曲與布拉姆斯第四號交響曲；勇源✕TC國際室內樂系列《舒伯特的沙龍時光》，邀請兩度葛萊美獎得主、次女高音莎夏・庫克（Sasha Cooke）與鋼琴家王佩瑤演唱舒伯特藝術歌曲，TC音樂總監胡乃元則攜手國內外音樂家演出舒伯特F大調八重奏；玉山文教基金會輕鬆自在場——TC《弦聲2+3+4》，則由新生代音樂家從二重奏一路走到四重奏，帶領觀眾聽見室內樂聲響的變化。

對胡乃元而言，德弗札克大提琴協奏曲連結著很早的音樂記憶。父親喜愛大提琴，這首作品也是家中經常聆聽的曲目；其中有一段小提琴首席與大提琴獨奏的對話，「這一段我一直很希望有機會拉，所以也算是給自己安排了一個曲子。」

王健與胡乃元相識超過幾十年，也曾於2008年與TC合作。此次兩人將首度以無指揮形式合作這首協奏曲。胡乃元強調，無指揮「並不是沒有領導」，少了指揮居中協調，他必須從樂團首席的位置更密切地與獨奏家配合，而所有團員也必須更敏銳地聆聽、觀察與回應，「獨奏家需要自由，樂團怎麼跟上他、又怎麼一起把音樂帶回來，對TC來說也是一個新的挑戰。」

壓軸的布拉姆斯第四號交響曲，是作曲家最後一首交響曲，也是其創作成熟期重要作品。樂曲既有厚實的交響聲響，也有許多細膩的獨奏片段，長笛、雙簧管、單簧管、低音管與法國號等聲部都將成為聆賞亮點。終樂章則以古老曲式「帕薩加利亞」一路推進，最終走向近乎悲劇的結尾。

胡乃元表示，人們無從知道布拉姆斯當時是否已感受到歐洲逐漸加劇的政治與社會動盪，但終樂章確實有一種世界分崩瓦解的感覺，「放在今天的時代背景下聆聽，格外令人深思。」

音樂 樂團 洛杉磯

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