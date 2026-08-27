木村拓哉之女Kōki,朝聖空山銀 星宇董座張國煒親自導覽解說

星宇航空與日本當代藝術家空山基跨界打造STARLUX AIRSORAYAMA藝術機，作為形象大使的「Kōki,」，日前搭乘星宇航空航班到桃園機場，親眼欣賞這架融合機械美學與航空藝術的獨一無二作品，並由星宇航空董事長張國煒親自導覽，深入了解藝術機背後的設計理念。

木村拓哉女兒「Kōki,」作為兼具國際舞台經驗的模特兒、女演員及作曲家，對於藝術領域也深感興趣，此次STARLUX AIRSORAYAMA宣傳影片，拍攝期間是在綠幕環境中完成演出，當時尚未有機會親眼看見完成後的藝術機。

隨著AIRSORAYAMA返抵桃園國際機場，Kōki, 特別安排此次旅程，盼親身感受這件結合航空科技與當代藝術的空中鉅作。

星宇航空表示，Kōki,此次旅程搭乘星宇航空往返，抵達桃園機場後，隨即前往星宇航空航機修護棚廠，一睹空山銀的風采。張國煒更親自現身向Kōki, 分享AIRSORAYAMA計畫從發想到實現的歷程，並介紹空山基標誌性的元素如何與星宇航空品牌精神融合。

Kōki, 也近距離欣賞機身細節，感受藝術家透過金屬質感、流線造型與前衛感設計所打造出的視覺震撼。Kōki, 表示，在拍攝宣傳影片時，只能透過想像感受AIRSORAYAMA，今天終於能站在真正的藝術機旁，感受到它所散發出的能量與細節，非常感動。這是一架結合藝術、設計與航空夢想的作品，很榮幸能成為其中的一部分。

STARLUX AIRSORAYAMA計畫盼突破航空與藝術的界線，讓旅客在旅途中也能感受設計與美學帶來的驚喜。Kōki,作為形象大使，也藉由親身見證更加深刻感受到藝術機的獨特魅力，Kōki,也誠摯邀請旅客親自搭乘STARLUX AIRSORAYAMA，感受獨一無二的飛行體驗。

形象大使的「Kōki,」，日前搭乘星宇航空航班到桃園機場，親眼欣賞這架藝術機，星宇航空董事長張國煒親自導覽，深入了解藝術機背後的設計理念。圖／星宇航空提供

作為形象大使的「Kōki,」，日前搭乘星宇航空航班到桃園機場，親眼欣賞這架藝術機。圖／星宇航空提供

作為形象大使的「Kōki,」，日前搭乘星宇航空航班到桃園機場，親眼欣賞這架藝術機。圖／星宇航空提供

作為形象大使的「Kōki,」，日前搭乘星宇航空航班到桃園機場，親眼欣賞這架藝術機。圖／星宇航空提供

作為形象大使的「Kōki,」，日前搭乘星宇航空航班到桃園機場，親眼欣賞這架藝術機。圖／星宇航空提供